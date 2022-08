Rani Rosius en Mathieu van der Poel zien Max Verstappen over Francorchamps vliegen: “Waw, waw, waw”

Sprintster Rani Rosius was een enthousiaste volgster in de box van Red Bull. “Ik ga graag snel, maar dit is toch een ander kaliber. Crazy hoe gefocust en professioneel het er hier aan toegaat. Elk teamlid van Oracle Red Bull Racing heeft zijn eigen taak, echt een geolied geheel. De rust in de paddock is ongelooflijk. Die auto van zo dichtbij zien was indrukwekkend. Zeker als je ze daarna over het circuit ziet knallen. Waw, waw, waw.”

Mathieu van der Poel. — © Getty Images

Mathieu van der Poel is al vaker op circuits gesignaleerd. Met de fiets, maar ook met racewagens allerhande. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in snelle, krachtige wagens en het hele F1-gebeuren. De crew van Red Bull Racing ontmoeten is iets waar ik al heel lang naar uitkeek. Ze aan het werk zien, met de familie van Max spreken en die pitlane zien, is iets wat ik nooit ga vergeten. Ik geloof echt dat Max en Checo nog meer punten gaan pakken. Ik hoop op een 1-2!”

Ook hockeyer Arthur Van Doren was onder de indruk: “Geweldig om de Grote Prijs van België van zo dichtbij te kunnen meemaken. Vooral de rust die het hele team uitstraalt, is opvallend. Zoveel focus in zo een high paced en stressvolle omgeving, indrukwekkend. En het blijft indrukwekkend aan welke snelheden die heren hier voorbij vliegen.”