Minister Kitir danst samen met Genkse vluchtelingen in Bokrijk

Ministers die zich wagen aan een danspasje, ze zijn niet dik gezaaid. Toch is het dat wat bezoekers van het openluchtspeeltuin in Bokrijk zaterdagnamiddag te zien kregen. Federaal minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir werd daarin bijgestaan door de Bilzense Haifa Salem Ali (20), kandidaat Miss België en ooit zelf vluchtelinge. “De meeste vluchtelingen hebben een laag zelfbeeld”, zegt Haifa. “Terwijl ze meer dan voldoende talent en vaardigheden hebben om beter of evenwaardig werk te leveren. Ik wil vooral laten zien dat ze wat meer in zichzelf moeten geloven. Tussen mijn achtste en vijftiende levensjaar heb ik gedoold van het ene asielcentrum naar het andere. Ik ben nu al vijf jaar in België en heb mijn kansen met twee handen gegrepen. Ik hoop vooral door mijn aanwezigheid de mensen wat zelfvertrouwen te geven.”

Behalve voor een dansje maakte de minister ook tijd voor een praatje met alle aanwezige vluchtelingen. — © Chris Nelis

“Mensen zijn dikwijls gedwongen om te vluchten. Het minste dat we kunnen doen is ze menselijk behandelen.” Meryame Kitir

En dat is ook één van de redenen waarom federaal minister Meryame Kitir inging op de uitnodiging van het Genkse Comité Vluchtelingen. “Die mensen hebben er niet om gevraagd vluchteling te worden”, zegt Kitir. “Ze zijn er omwille van conflicten of erbarmelijke leefomstandigheden dikwijls toe gedwongen. Het minste dat we kunnen doen, is hen met de nodige menselijkheid behandelen. Ze een goed gevoel geven. Ze moeten zich hier thuisvoelen. Dat werkt heel bevorderend voor hun zelfvertrouwen en vooral ook voor hun integratie in onze samenleving. We mogen nooit vergeten dat achter elke vluchteling een mens zit. Haifa is een mooi voorbeeld waar ook andere mensen zich aan kunnen optrekken. In één jaar tijd had ze de Nederlandse taal al onder de knie.”