UITSLAG RONDE VAN SPANJE RIT 8. Daar is nummer twee! Jay Vine pakte tweede bergetappe in de Vuelta, sterke Remco Evenepoel blijft in het rood

Jay Vine heeft de achtste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck bleef als laatste over van de vroege vlucht en mocht zo voor de tweede keer al in deze Ronde van Spanje het zegegebaar maken. Remco Evenepoel toonde zich opnieuw bijzonder sterk. Het tempo van onze landgenoot zorgde ervoor dat niemand het in zijn hoofd haalde om aan te vallen.

Rode trui: Remco Evenepoel

Groene trui: Mads Pedersen (Den)

Blauwe trui: Jay Vine (Aus)

Witte trui: Remco Evenepoel

Hoe kwam deze zege tot stand?

Bergop, en dat al van bij de start. Meteen na het zwaaien van de vlag probeerden renners zich los te weken op de Alto de la Colladona. Een prik van Olympisch kampioen Carapaz bezorgde rode leider Evenepoel even stress, maar ver geraakte de Ecuadoraan niet. Na veel vijven en zessen wisten tien renners dan toch het juiste gat te slaan. Met Landa, Pinot, Pedersen, Lutsenko en twee eerdere ritwinnaars (Vine en Soler) was de kopgroep goed gestoffeerd.

Op de verschillende Alto’s en Puerto’s waren de bergpunten telkens weer voor Jay Vine, de nieuwe bergkoning van de Vuelta. In zijn zog wist ook Pinot af en toe wat mee te graaien. Maar veel meer dan een uitschuiver van Wout Poels en de opgave van Victor Langellotti, die woensdag als eerste Monegask ooit een (berg)trui in een grote ronde wist te veroveren, viel er niet te beleven. De manschappen van een ontspannen rode Remco hielden de touwtjes strak in handen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zoals vooraf voorspeld werd, zou het venijn in de staart van deze etappe zitten. Het was wachten op de Colláu Fancuaya, de loodzware slotklim van eerste categorie. Even de cijfers: 10,5 kilometer aan 7,6%, met uitschieters tot 19%. Nog moeilijker en steiler dan Pico Jano, dat beloofde veel spektakel en slachtoffers. De vroege vluchters begonnen met een voorgift van 3’30” aan de moordende aankomst bergop. Dat waren er nog acht, want met het winnen van de groene tussensprint net voor de slotklim zat de job van Mads Pedersen erop. Ook Armirail was er dan al af.

Op de Colláu Fancuaya, met nog zes kilometer te gaan, dunde een prik van Lutsenko de kopgroep uit. Landa moest er meteen af, ook aanstoker Lutsenko kwam zichzelf tegen. Enkel Vine en Pinot konden doorstoten, de nieuwe bergtrui liet de Fransman even later gewoon ter plaatse. Er stond bergop geen maat op de 26-jarige Australiër, zelfs niet op de steilste stroken. Alleen Soler kwam nog akelig dichtbij maar de vogel van Alpecin-Deceuninck was gaan vliegen in de mist van Asturië. Vine won zijn tweede (berg)rit van deze Vuelta, het sprookje van de wereldkampioen op de rollen blijft zo duren. Als bonus mag hij ook de bergtrui in ontvangst nemen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de favorieten?

Het belangrijkste nieuws van allemaal: Remco Evenepoel behoudt zijn rode leiderstrui. Hij kon zich wel vinden in een ritzege voor een vroege vluchter en liet zijn manschappen een hele dag lang het peloton mennen. Maar hij wist ook wel dat hij op de slotklim bestookt zou worden.

Onze landgenoot reageerde gevat en heel sterk op elke prik. Eerst op die van Hart, later stoomde hij door met Primoz Roglic, Enric Mas, Carlos Rodríguez en in de achtergrond Simon Yates. Onder de rode vod ging de Aërokogel van Schepdaal op en over Mas toen de Spanjaard aanging. Evenepoel was beresterk en bolde als vijfde binnen, net voor Mas en Roglic. Simon Yates kwam dertien seconden later binnen met Rodríguez.

Het zag er even benard uit voor João Almeida, maar de Portugees kwam zoals altijd terug. Al verloor hij toch een kleine minuut op Evenepoel. Ook O’Connor en Ayuso kwamen in dezelfde tijd binnen. Die andere klassementman, Richard Carapaz, verloor wel een pak tijd. Net geen vier minuten om exact te zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de Belgen?

Geen enkele Belg, zelfs niet Thomas De Gendt, wist een ticketje te boeken voor de vlucht van de dag. Dan was het maar wachten op Remco Evenepoel en de steile slotklim. Hoe hij het ervan af heeft gebracht, leest u hierboven. Diens ploegmakkers Serry, Vervaeke en Van Wilder verdienen wel een eervolle vermelding voor het kilometerlange gebeuk aan kop van het peloton in dienst van de rode kopman.

Verder nog iets dat u moet weten?

* De achtste rit startte vanmiddag met een kwartet renners minder. Anthony Delaplace (Arkéa Samsic), Nikias Arndt en Mark Donovan (Team DSM) testten positief op corona en haalden hun fiets niet meer van stal. Ook Jake Stewart, bezig aan een sterke Ronde van Spanje, liet zijn naam blanco op het startblad in Pola de Laviana. Hij werd afgelopen nacht ziek, al zou het niet om corona gaan. Dat liet zijn ploeg Groupama-FDJ weten voor de start.

* De Vuelta heeft een nieuwe bergkoning: Jay Vine (Alpecin-Deceuninck). De Australiër, ritwinnaar op de Pico Jano voor een ontketende Evenepoel, sprokkelde alle bergpunten onderweg en start morgen in de bollentrui aan etappe negen. Victor Langellotti, vanmorgen nog trots in blauw en wit, viel hard tegen het asfalt vandaag. De Monegask van Burgos-BH moest zo in mineur en in de ziekenwagen afscheid nemen van zijn bergtrui.

* Nog een vestimentaire verandering want de Vuelta heeft ook een nieuwe groene trui. Een sterke Mads Pedersen nam in Grado de tussensprint voor zijn rekening. De Deense ex-wereldkampioen klimt zo over Sam Bennett naar de leidersplaats in het puntenklassement.

Uitslag rit acht

1. Jay Vine

2. Marc Soler

3. Rein Taaramäe

4. Thibaut Pinot

5. Remco Evenepoel

6. Enric Mas

7. Primoz Roglic

8. Simon Yates

9. Carlos Rodríguez

10. Sébastian Reichenbach

Algemeen klassement na rit acht

1. Remco Evenepoel in 29u28’19”

2. Enric Mas + 28”

3. Primoz Roglic +1’01”

4. Carlos Rodriguez +1’47”

5. Juan Ayuso +2’02”

6. Simon Yates +2’05”

7. Joao Almeida +2’44”

8. Jai Hindley + 2’51”

9. Ben O’Connor +2’59”

10. Thymen Arensman + 3’18”