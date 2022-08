Politie Maasland heeft vrijdagavond een bezitter van drugs beboet. Hij werd gecontroleerd op de Houtweg in Aldeneik.

Even na middernacht werden in de Brugstraat in Neeroeteren twee mannen gecontroleerd die drugs op zak hadden. Eén ven hen had hiermee de opgelegde voorwaarden geschonden. De politie stelde een pv op.

maw