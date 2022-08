Politie Maasland brengt twee verwarde en beschonken personen naar huis

Een 48-jarige vrouw die duidelijk te veel had gedronken werd vrijdagavond rond 22 uur aangetroffen op de Steenkuilstraat in Stokkem. De politie heeft de vrouw thuis bij haar moeder afgezet. Ook op de Kantonsweg in Dilsen was er man die door de politie Maasland naar huis moest worden gebracht. ’s Morgens rond 6.15 uur stond hij op blote voeten aan een deur met de melding dat hij uit een wagen werd gegooid. De 31-jarige verklaarde later een black-out te hebben gehad na een feestje.

maw