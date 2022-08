Dick Jaspers te sterk voor Eddy Merckx in kwartfinales WB driebanden in Seoel

Geen halve finale voor Eddy Merckx in de vierde Wereldbeker driebanden van het seizoen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel moest onze landgenoot in de kwartfinales de duimen leggen voor de Nederlander Dick Jaspers.

Merckx (UMB 6), die in de achtste finales met 50-34 en een gemiddelde van 1.667 te sterk was voor de Vietnamees Phuong Vinh Bao (Vie/320), moest in de halve finale Dick Jaspers (UMB 1) partij geven. De vijfvoudige wereldkampioen uit St. Willebrord bouwde voor de pauze een 22-8 voorsprong op. Merckx, die eerder dit jaar de wereldbeker in het Vietnamese Ho Chi Minhstad won, kon de kloof niet meer dichten en moest een 50-28 nederlaag ondergaan.