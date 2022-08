Dubbelslag voor Cian Uijtdebroeks! Jonge landgenoot pakt tweede zege op rij in Ronde van de Toekomst en is de nieuwe leider

Cian Uijtdebroeks heeft de leiding overgenomen in de Ronde van de Toekomst. Onze landgenoot kon in een loodzware bergrit net geen tweede zege op rij pakken. Dankzij zijn tweede plek neemt hij wel de leiderstrui over van de Duitser Hessman. Morgen krijgen de renners nog één bergetappe op het menu in de Ronde van de Toekomst.

De renners kregen in de Ronde van de Toekomst vandaag met slechts 100km een korte etappe op het menu. Toch zou die etappe wel eens zwaar op de maag kunnen liggen. Met meer dan 3.000 hoogtemeters zou het namelijk geen makkelijke dag worden.

Cian Uijtdebroeks had na zijn zege gisteren vertrouwen getankt voor de rit van vandaag. Op de Col de la Madeleine was het nog wachten op echt vuurwerk. De Fransman Romain Grégoire was de eerste die de knuppel in het hoenderhok gooide. Grégoire reed een dijk van een afdaling en had bij de voet van de slotklim anderhalve minuut voorsprong op een fel uitgedund peloton.

Het sein voor Johannes Staune-Mittet om een stevige aanval te plaatsen. Enkel de Ier Archie Ryan en onze landgenoot Cian Uijtdebroeks konden het tempo van de Noor volgen. In een mum van tijd waren dan ook de zegekansen van Grégoire verdwenen als sneeuw voor de zon. Van leider Hessman was dan al geen sprake meer.

Het trio reed verder weg van het peloton en leek vrede te nemen met een sprint voor de zege. Tot Uijtdebroeks net voor de slotkilometer zijn moment zag gekomen. Enkel Ryan kon onze landgenoot volgen. In een sprint met twee toonde Uijtdebroeks zich de sterkste. Onze landgenoot pakt dankzij zijn tweede zege op rij ook meteen de leiderstrui over van de Duitser Hessman.

Morgen staat de laatste etappe in de Ronde van de Toekomst op het programma. Daarin krijgen Uijtdebroeks en co. nog een laatste bergrit van 133km op hun bord.