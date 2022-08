Negen op een rij! Shandong Taishan en Marouane Fellaini laten geen steek vallen in Chinese titelstrijd

Shandong Taishan blijft de zeges in competitieverband aan elkaar rijgen in de Chinese hoogste voetbalafdeling. Ook Wuhan FC ging zaterdag op de vijftiende speeldag voor de bijl (1-2). Het was alweer de negende opeenvolgende overwinning.

In de Chinese Super League doen Marouane Fellaini en zijn team Shandong Taishan het uitstekend. Fellaini en co. wonnen op het veld van Wuhan FC met 1-2. Meteen goed voor de negende zege op rij. Daarmee blijven ze de druk leggen op leider Wuhan Three Towns.

De Chinees Chen Pu was met twee doelpunten de gevierde man bij de bezoekers, waar Marouane Fellaini in de tweede helft mocht invallen. Asmir Kajevic milderde nog voor de thuisploeg, maar meer zat er niet in.

In de algemene rangschikking hijgt Shandong in de nek van koploper Wuhan Three Towns. Fellaini en co. tellen na veertien wedstrijden slechts een puntje minder dan de Wuhan Three Towns, dat nog wel een wedstrijd achter de hand heeft.