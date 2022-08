Manchester United kruipt verder uit dal met zuinige zege tegen Southampton en Roméo Lavia, topaankoop Casemiro debuteert

Het was een gek beeld: Cristiano Ronaldo en Casemiro samen op de bank voor een wedstrijd van Manchester United op het veld van Southampton. De Portugese spits zat daar dan natuurlijk wel om een heel andere reden dan de Braziliaanse middenvelder.

De eerste helft begon gelijkopgaand met kansjes aan beide kanten. Bruno Fernandes probeerde Southampton-doelman Gavin Bazunu van ver te kloppen, maar die liet zich niet verrassen. Aan de overkant moest David De Gea redding brengen op een poging van Adam Armstrong.

Na 20 minuten had United altijd op voorsprong moeten komen. Elanga, Fernandes en Eriksen kregen de bal maar niet voorbij Bazunu. Onwaarschijnlijke flipperkastfase.

Na een halfuur had Southampton dan weer op voorsprong kunnen komen. Een hoekschop van Ward-Prowse werd verlengd tot bij Armel Bella-Kotchap, maar de centrale verdediger besloot van dichtbij over de kooi van De Gea. Amper een minuut later moest de Spaanse doelman redding brengen op een poging van Ché Adams en enkele minuten voor rust kreeg de spits van Southampton de bal er opnieuw niet in. Southampton verdiende ondertussen eigenlijk al voor te staan, maar het stond 0-0 aan de rust.

Knappe aanval United

In de tweede helft was het dan toch United die het eerste doelpunt van de middag scoorde. Bruno Fernandes werkte uitstekend af na een knappe combinatie op rechts tussen Dalot en Elanga: 0-1. Een beetje gevleid, maar dat mag ook eens, zullen ze bij United denken.

Na het doelpunt was het al Southampton wat de klok sloeg. Tot twee keer toe appelleerde de thuisploeg voor een penalty, twee keer kreeg het die niet. Voor de bedrijvige centrale verdediger Bella-Kotchap, die meer kansen kreeg dan de spitsen, wilde het opnieuw twee keer niet lukken. Ook Armstrong kreeg de bal niet meer voorbij een sterk keepende De Gea en ook onze landgenoot Roméo Lavia kreeg zijn moment om aan te leggen, maar zijn schot ging ver over en naast.

Debuut Casemiro

De sterren waren in minuut 68 (Ronaldo) en minuut 80 (Casemiro) van de bank gekomen. Zij konden niet meer doen dan de voorsprong verdedigen. Even leek het alsof Ronaldo al snel met een blessure naar de kant zou moeten, maar de Portugese spits bleef toch gewoon staan. Voor Casemiro is het een kwestie van tijd vooraleer hij aan de aftrap zal komen, voor Ronaldo wordt het nog een spannende week. Blijft hij of blijft hij niet?