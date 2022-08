Onfortuinlijke Victor Langellotti moet afscheid nemen van bergtrui en Vuelta na zware val, vrees voor hersenschudding

De Vuelta krijgt vanavond sowieso een nieuwe bergkoning. Victor Langellotti, voor de start nog trots in de bollen, viel in het tweede wedstrijduur hard tegen het asfalt en verliet de Vuelta in een ziekenwagen. Er wordt gevreesd voor een hersenschudding en een sleutelbeenbreuk. Jammer voor Langellotti, die de eerste Monegask ooit is die een trui wist te veroveren in een grote ronde.