Acht maanden oude Noor heeft erg zeldzame ziekte: “Ze zal vroeg in haar kindertijd haar oogjes voor altijd sluiten”

Berlaar-Heikant

Praten zal de acht maanden oude Noor uit Berlaar-Heikant nooit kunnen en haar tijd bij mama Annelies, papa Jordi en grote broer Stigg is sowieso erg beperkt. Sinds deze zomer een zeer zeldzame stofwisselingsziekte bij het meisje werd ontdekt, is duidelijk dat het gezin van elk moment samen moet genieten. Met op de achtergrond altijd die ongemakkelijke waarheid. “We weten nu al dat we ze heel vroeg gaan moeten afgeven.”