Mavi Garcia wint 21e editie Classic Lorient Agglomération Plouay

Mavi Garcia (UAE Team ADQ) heeft zaterdag de 21e editie van de Classic Lorient Agglomération (cat. WWT), met start en aankomst na 154,8 kilometer in Plouay, gewonnen. De 38-jarige Spaanse kampioene haalde het in een sprint met twee voor de Nederlandse Amber Kraak. De Australische Grace Brown werd derde voor de Italiaanse Ilaria Sanguineti. Voor Marvi Garcia was het haar vierde zege van het seizoen. Eerder was ze ook al de beste in een etappe in de Ronde van Burgos en pakte ze de Spaanse titels op de weg en tegen de klok.

Vrijwel onmiddellijk na de start in Plouay zette Evy Kuijpers het zaterdag op een lopen. De Nederlandse kreeg geen vrijgeleide. Maar de toon was wel gezet en de aanvallen volgen elkaar op. Georgia Williams ging in haar eentje voor het peloton uit rijden. De versnelling van de Nieuw-Zeelandse zorgde ervoor dat de grote groep in stukken uiteen viel. Williams kreeg wat verderop het gezelschap van Chloe Hosking, Clara Honsinger, Sara Poidevin, Quinty Ton, Sophie Wright, Léa Curinier, Anna Shackley, Linda Riedmann, Eleonora Gasparrini, Lea Lin Teutenberg, Evy Kuijpers, Sara Martin, Flora Perkins en Alice Towers.

Canyon/SRAM en FDJ-Suez hadden niemand mee voorin en moesten aan het werk in het peloton. Quinty Ton van haar zijde kende pech. De Nederlandse kreeg van de neutrale wagen een nieuwe fiets en werd op 80 kilometer van de finish opgeraapt door het peloton.

Sprint met twee

De voorgift van de kopgroep met 14 rensters bleef schommelen tussen de minuut en anderhalve minuut. Evy Kuijpers verloor eveneens voeling voorin. Met nog 64 kilometer voor de boeg ging Sara Martin versnellen terwijl achter de Spaanse alles stilaan samensmolt. Nog voor het aansnijden van de twee plaatselijke ronden in Plouay, van elk 11,7 kilometer en met daarin de beklimmingen van de Bosse de Rostervel, Bosse du Lezot en Bosse de Kerscoulic, werd Martin vervoegd door Audrey Cordon-Ragot, Grace Brown, Juliette Labous, Blanka Vas, Amber Kraak, Ilaria Sanguineti, Elise Chabbey, Laura Asencio, Sheyla Gutierrez, Mavi Garcia, Tamara Dronova, Amada Spratt en Gladys Verhulst. Martin moest zelf er voorin af en zo begon de kopgroep met 13 rensters aan de slotronde. Het peloton keek op naar een achterstand van 2:10.

Mavi Garcia ging vervolgens aanvallen op de Bosse de Rostervel. Zij kreeg wat later het gezelschap van Grace Brown, Juliette Labous, Blanka Vas, Amber Kraak en Elisa Chabbey. Op minder dan 5 kilometer van de eindmeet reformeerde de kopgroep zich. Voor even toch want Spratt, Cordon-Ragot, Gutierrez en Asencio moesten daarop wel laten lopen.

Amber Kraak versnelde op anderhalve kilometer van de finish en kreeg de Spaanse kampioene Mavi Garcia mee die het uiteindelijk haalde na een sprint met twee. De Spaanse volgt de Italiaanse Elisa Longo Borghini op op de erelijst van de Classic Lorient Agglomération Plouay.

“Dit is een heel mooie koers”

“Deze Classic Lorient Agglomération Plouay was best wel een pittige koers”, zei ze na afloop. “Van bij de start lag het tempo heel hoog. In volle finale geraakten we weg met een kopgroep met dertien rensters. Ik heb dan enkele keren getracht om die kopgroep verder uit te dunnen. Een eerste keer deed ik dat tijdens de laatste plaatselijke ronde op de Bosse de Rostervel. In de afzink kwam echter alles opnieuw samen. Daarna probeerde ik het nogmaals maar telkens sloten ze weer aan.”

“Tot op zowat anderhalve kilometer van de eindmeet die renster van Jumbo Visma ging aanvallen. Amber Kraak?”, vroeg ze. “Ik kende haar niet maar zag wel dat er heel wat grinta in haar aanval zat. Ik slaagde erin mee te glippen en zo konden we met twee naar de eindmeet trekken. In de daaropvolgende sprint zette ik me vlug op kop en kon het uitzingen tot het einde. Ik ben zeer tevreden met deze overwinning. Dit is hier toch een WorldTour-koers met een heel mooi deelnemersveld. Mijn vierde zege van het seizoen is een feit. Er komen nog een pak mooie koersen aan waarin ik ook wel wil schitteren”, besloot de Spaanse kampioene.