“Welzijn, klimaat en strijd tegen ongelijkheid staan centraal”: Groen zet koerswijziging in gang

Even eenvoudig naar de psycholoog als naar de huisarts, goedkoper met de trein door Europa reizen en gratis maaltijden voor kwetsbare kinderen op school. Dat zijn enkele inhoudelijke klemtonen die Groen legt tijdens Refresh, een zomers weekend waarop de partij het nieuwe politieke jaar én de koerswijziging in gang trapt.

“Klimaat en milieu blijven de grootste uitdagingen van onze tijd en liggen mee aan de basis van al ons werk. Tegelijk is Groen meer dan groen: de strijd voor een beter klimaat is onlosmakelijk verbonden met de strijd voor meer welzijn en meer gelijkheid. Dat zullen we vanaf vandaag nog sterker benadrukken”, stelden covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout zaterdag op een persconferentie. Het nieuwe elan van de partij gaat gepaard met onder meer een interne reorganisatie en met een kleurrijke opfrissing van het logo van Groen.

Voor Groen heeft iedereen recht op zorgeloze zorg, zowel de zorgverlener als de ontvanger. “Eind 2020 stonden meer dan 6.000 kinderen en jongeren op een wachtlijst voor hulp. De realiteit die achter die cijfers schuilgaat, is dramatisch. Betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg zijn een basisrecht”, stelde Vaneeckhout. Zorgeloze zorg, dat betekent ook dat mensen hun oude dag kunnen doorbrengen in hun vertrouwde buurt, of dat je kan leven, opgroeien en spelen in een groene omgeving, zei hij.

Hernieuwbare energie

Naji deed op het vlak van energie een oproep aan de andere politieke partijen: “De overheid moet sterker ingrijpen op prijzen en facturen. Het is niet het moment om politieke spelletjes te spelen, dat helpt niets aan de facturen. We moeten over alle niveaus heen samenwerken.” Voorts wil Groen de omslag naar 100 procent hernieuwbare energie verder versnellen.

Ook op andere gebieden moet de ecologische keuze de goedkoopste of gemakkelijkste keuze zijn, vinden de groenen. Vaneeckhout gaf enkele voorbeelden: “Reizen in Europa zou het goedkoopst en comfortabelst moeten zijn per trein. Met statiegeld op blikjes en plastic flessen voorkomen we zwerfvuil en kunnen we beter recycleren”.

“De strijd tegen ongelijkheid zetten we onverminderd voort en is een derde belangrijke pijler in ons politiek werk”, vervolgde Naji, die pleitte voor een gratis maaltijd voor kwetsbare kinderen en vroeg dat de Vlaamse regering werk maakt van praktijktests.