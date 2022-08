Team DSM verliest twee renners met corona, Jake Stewart verlaat Spanje wegens ziekte

Het virus fietst dus nog altijd lustig mee in het peloton, zoveel is duidelijk. Kamergenoten Mark Donovan en Nikias Arndt (Team DSM) lieten de start van etappe acht in Pola de Laviana aan zich voorbij gaan na een positieve coronatest. Daar zal vooral de Duitser om balen. Hij groeide naar zijn betere vorm toe met onder meer een knappe zesde stek in Bilbao en had zijn zinnen gezet op meer. Gelukkig stellen beide renners het goed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Team Arkéa Samsic heeft het vlaggen. Anthony Delaplace heeft corona en startte vandaag niet meer. De 32-jarige Fransman kan zijn rol in de sprinttrein van kopman Daniel McLay zo niet meer vervullen. De Vuelta telt nu zeven opgaves door corona, nadat ook eerder Daan Hoole (Trek-Segafredo), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert), Andrea Vendrame en Jaakko Hänninen (AG2R Citroën Team) het virus te pakken kregen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zieke Stewart

Zoek vandaag ook niet meer naar Jake Stewart (22). Hij is afgelopen nacht ziek geworden. Geen corona voor de jonge Brit, hij legde een negatieve test af. Een jammere zaak voor Stewart en zijn team Groupama-FDJ. Hij reed zich deze Vuelta al tweemaal knap in de top tien van een sprintetappe. Gisteren moest hij enkel groene trui Sam Bennett voor zich dulden in de pelotonsprint om plaats zes.