Kerncentrale Zaporizja opnieuw beschoten, Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar: “Gevaar op radioactief lek”

Er zijn opnieuw beschietingen geweest aan de kerncentrale in Zaporizja. Volgens het Oekraïense nucleaire agentschap Energoatom kwam de aanval van Russische soldaten, maar Rusland beweert het tegendeel. Volgens Energoatom is er mogelijk sprake van een radioactief lek.

Volgens Energoatom hebben de Russen de site in Zaporizja de voorbije dagen meerdere keren gebombardeerd. “Als gevolg van de regelmatige bombardementen is de infrastructuur van de centrale beschadigd en bestaat het risico op waterstoflekken en verstuiving van radioactieve stoffen”, liet het bedrijf weten via Telegram. Er is sinds zaterdagmiddag ook een “verhoogd risico op brand”.

Eerder had Oekraïens president Volodimir Zelenski al gezegd dat de situatie in Zaporizja “heel riskant en gevaarlijk” blijft, daags nadat twee reactoren weer aangesloten werden op het hoogspanningsnet na een noodstop wegens een beschadigde hoogspanningsleiding. Het staatshoofd riep Moskou op om het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zo snel mogelijk toegang te geven tot de centrale om nieuwe incidenten te vermijden.

Moskou beschuldigt van zijn kant dan weer Oekraïne van bombardementen op Zaporizja in de afgelopen 24 uur. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou de Oekraïense artillerie er zeventien granaten op hebben afgevuurd. De beschietingen zouden gebeuren vanuit de nabijgelegen stad Marhanets, luidt het.

Internationale spanning

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, werd begin maart veroverd door Russische troepen. Al wekenlang zijn er vuurgevechten en bombardementen en wijzen Rusland en Oekraïne elkaar daarvoor met de vinger. Het leidt niet alleen tussen beide landen tot extra spanning, ook internationaal is de ongerustheid groot dat het conflict er leidt tot een nieuwe kernramp.

Afgelopen week werd nog een noodstop uitgevoerd in de kerncentrale nadat een hoogspanningsleiding beschadigd was geraakt. Door wiens toedoen? Ook daarover zijn Rusland en Oekraïne het niet eens. Twee van de zes reactoren zijn ondertussen weer aangeschakeld.