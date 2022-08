Controles in Tongeren: rijden zonder keuring en rijden op rode diesel

Politie en Douane hebben vrijdag tussen 14 en 22 uur controles gehouden in Tongeren. Een bestuurder die rode gasolie tankte, moest 500 euro betalen en een bestuurder had nog een openstaande boete van bijna 3.000 euro. Meerdere voertuigen waren niet gekeurd.

De bestuurder die zijn penale boete niet had betaald, weigerde de schuld vrijdag te vereffenen. Zijn auto werd getakeld. Een auto die niet was verzekerd, niet was ingeschreven en zonder keuring reed, is ook in beslag genomen. De bestuurder was hier niet akkoord mee en hinderde de politie bij de vaststellingen. Die man werd korte tijd van zijn vrijheid beroofd voor ordeverstoring.

Geen van 76 ademtesten op de Hoeise Kassei en de Luikersteenweg was positief. Wel reden twee bestuurders zonder gordel. Er werd ook een pv opgesteld omdat een bestuurder zijn kindje jonger dan 3 jaar totaal niet had vastgemaakt in het kinderstoeltje.