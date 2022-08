Fietser op 24ste verjaardag beroofd van gsm door dief die zich voordoet als agent in Heusden-Zolder

Zaterdagmorgen rond 8.45 uur is een 24-jarige fietser van zijn gsm beroofd door een andere fietser die hem eerst aanreed en die nadien beweerde dat hij van de politie was. Het slachtoffer wiens verjaardag het was, vertrouwde dit niet maar de dader haalde de smartphone gewoon uit zijn broekzak.

De gauwdief had een heel scenario voorbereid om de gsm van het slachtoffer te stelen. Hij reed bewust tegen een fietser. Toen die viel, beweerde de aanrijder dat hij van de politie is. Hij vroeg de identiteitskaart van het slachtoffer. De jongen vertrouwde het zaakje niet omdat de dader niet in uniform was en zich evenmin identificeerde als politie-inspecteur. De dader ging gewoon met zijn hand in de broekzak van de jongen en fietste weg met zijn gsm. En dit gebeurde net op de ochtend van de 24ste verjaardag van het slachtoffer. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie van Heusden-Zolder. Die onderzoekt de zaak.