“Kalme” Remco Evenepoel is klaar voor loodzwaar Vuelta-weekend: “Een rit winnen zou de max zijn”

Klimmen geblazen in de Vuelta dit weekend. Te beginnen met een korte, maar pittige etappe van 153 kilometer zaterdag. Kan Remco Evenepoel zijn trui verdedigen? “Het weekend doorkomen zonder tijdsverlies zou een geslaagde missie zijn”, aldus Evenepoel voor de start in Pola de Laviana.

LIVE. Volg de achtste etappe hier op de voet!

Onder meer de mannen van Ineos verwachten een snelle start zaterdag. Verwacht Evenepoel dat ook? “Ja, toch wel. De start leent er zich toe. Het gaat een speciale, lastige etappe worden.” Dat belooft dus. “Het weekend doorkomen zonder tijdsverlies zou een geslaagde missie zijn”, vervolgt onze landgenoot.

Evenepoel geeft in deze Vuelta een bijzonder kalme indruk. De reden? “Ik denk dat die trui mij vrij kalm houdt.” Al is zijn Vuelta met alleen die leiderstrui nog niet helemaal geslaagd. “De leiderstrui dragen in een grote ronde is heel speciaal, maar ik zou heel graag ook nog een etappe meepikken. Dat zou de max zijn.”

Over de steile slotklimmen van zaterdag en zondag: “Ik heb mij er sowieso meer op toegelegd dan in de periode van de Ronde van het Baskenland en Luik-Bastenaken-Luik en zo. Het zijn vrije gelijkaardige klimmen. Een strak tempo zal bepalend zijn om een goed resultaat te rijden”, besluit Evenepoel.