Vrouwen moeten nog steeds met lichtere ballen spelen dan mannen op US Open: “Onbegrijpelijk, we kunnen er niet eens mee trainen in Europa”

In aanloop naar de US Open is er (opnieuw) heel wat te doen over de ballen waarmee gespeeld zal worden. In New York moeten de vrouwen het ook dit jaar weer met lichtere exemplaren doen dan de mannen. “We weten nog steeds niet waarom”, aldus nummer één van de wereld Iga Swiatek in aanloop naar het toernooi.

“Ik weet niet waarom ze anders zijn dan bij de mannen”, aldus Swiatek eerder deze week op een persmoment. “Vijftien jaar geleden kregen vrouwen misschien elleboogblessures omdat de ballen nog zwaarder waren en dan hebben ze de ballen lichter gemaakt. Maar nu zijn we fysiek zo goed voorbereid dat we die blessures niet meer zouden krijgen.”

“Bovendien zijn de ballen niet verkrijgbaar in Europa”, aldus Swiatek. “Of als we ze dan toch kunnen kopen in een winkel, zijn ze compleet anders dan de ballen van het toernooi. Dus als ik thuis met US Open-ballen train, dan doe ik dat met die van de mannen.”

Wat is er dan zo anders aan de ballen waarmee de vrouwen moeten spelen op de US Open? De ballen zijn vooral lichter, waardoor ze moeilijker onder controle te houden zijn. Dat zorgt natuurlijk voor meer fouten in het spel. “Ze zijn echt heel moeilijk onder controle te houden”, vervolgt Swiatek. “Het is natuurlijk voor iedereen hetzelfde en we moeten ermee omgaan, maar ik snap het nog steeds niet.”

Boze Badosa

Op sociale media liet ook Paula Badosa van zich horen over de ballen op de US Open. De Spaanse nummer vier van de wereld deelde een foto van de dozen waarin de tennisballen opgeborgen zijn. Daarop staat te lezen dat de ballen waarmee de vrouwen moeten spelen gemaakt zijn voor op gravel en indoor. Die van de mannen zijn ideaal voor langere wedstrijden op ‘hard court’. “PS: we spelen op hard court”, schreef de verontwaardigde Badosa er nog bij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Swiatek en Badosa zijn lang niet de enige die zich hierover lieten horen. Eerder dit jaar deed ook de coach van Ashlerigh Barty, de voormalige nummer één van de wereld die begin dit jaar stopte, zijn beklag. “Ze zou de US Open nooit kunnen winnen met de huidige ballen.”

Krijgen de noodkreten nog gehoor? “Ik ben eigenlijk gestopt met te proberen om de WTA te overtuigen”, aldus Swiatek. “Na de oorlog in Oekraïne liet ik het voor wat het was. Maar om eerlijk te zijn, in elk toernooi dat ik met deze ballen speelde had ik geen goed gevoel.”