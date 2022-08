Bestuurder van bestelwagen die inreed op terrassen in Brussel verdacht van poging doodslag

De man die vrijdag in Brussel inreed op twee terrassen wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging doodslag. Dat meldt het Brusselse parket. Het parket geeft voorlopig geen commentaar over de identiteit van de man of zijn motieven.

Het incident deed zich vrijdagmiddag rond 13 uur voor op de terrassen van de snackbar ‘City Pizza’ en de taverne ‘Le Corbeau’ in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat, in het centrum van Brussel. Daar zaten mensen te lunchen toen een bestelwagen met hoge snelheid inreed op twee terrassen. Zes mensen moesten wegspringen en raakten lichtgewond, zegt Walter Derieuw van de brandweer.

Die bestelwagen werd later aangetroffen in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node, waar de chauffeur nog een wagen aanreed. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, kwam ter plaatse om het voertuig te onderzoeken op eventuele explosieven, maar er bleek niets verdachts aanwezig.

De bestuurder, G.M. (28) uit Sint-Joost-ten-Node, is dan rond 16 uur opgepakt in Antwerpen. De nummerplaat van de wagen waarmee hij reed zou herkend zijn door ANPR-camera’s. Daarop werd hij gearresteerd door het Snelle Respons Team van de Antwerpse politie. Zwaarbewapende agenten hielden vrijdagavond een huiszoeking in het appartement in Sint-Joost-ten-Node waar hij met zijn zus en zijn ouders woont.

Dadelijk meer.