Belgische rondewinnaars geloven stilaan in winstkansen Remco Evenepoel in de Vuelta: “Hij moet zich nu vooral inhouden”

Lucien Van Impe – Tourwinnaar in 1976

“Een ronde duurt 21 dagen en niet 8 of 10”

Hoe heb je naar Remco gekeken de voorbije dagen?

“Donderdag heeft Remco iedereen een beetje verrast, mij dus ook. Wat hij deed was straf op de Pico Jano, maar eigenlijk kennen we hem zo ook. Het waren goeie coureurs, echte ronderenners die hij daar uit het wiel reed. Dat hij dit in zijn mars had, bleek al vaker, maar hij heeft nog niet echt de kans gekregen om het in een ronde te doen.”

Zie je hem nu als potentiële eindwinnaar?

“Daar is het voor mij nog iets te vroeg voor. Ik wil zeker niet ambetant doen en de mensen zullen wel weer zeggen dat ik jaloers ben, maar een grote ronde duurt 21 dagen en niet 10 of 8. Ik wil nog even afwachten hoe goed hij recupereert van twee of drie zware bergritten na mekaar. Dat is iets wat wij nog niet weten en wat hij zelf ook nog niet kan en zal weten. Kleinigheden kunnen dan het verschil maken. Een beetje maagpijn of zo en dat kan parten spelen. Een ronderenner moet op de 20ste dag nog even goed zijn als op de tweede of derde en die garantie heeft hij nog niet, maar met Remco kan alles. Hij zet in elk geval weer stappen vooruit.”

Waar moet hij in de tweede en derde week voor opletten?

“Hij zal zich vooral moeten inhouden. Hij doet dat al veel beter, maar het is ne kerel hè. (lacht) Op de juiste momenten gaat hij iemand van de ploeg met iets meer ervaring nodig hebben die hem zegt om rustig te blijven. Als hij te veel met zijn krachten speelt, gaat hij zich dat bekopen, de dag nadien of de week nadien. Hij hoeft deze Vuelta ook niet te winnen. Hij gaat er hoe dan ook veel van leren. Roglic en co zullen klaar zitten om hem aan te vallen. Na deze Ronde van Spanje gaan we wel kunnen zeggen of hij een ronderenner is. Dat hij het klassieke werk aankan, dat heeft hij al meer dan voldoende bewezen, maar of zo’n ronde van drie weken ook iets van hem is, moeten we nog zien.”

Michel Pollentier - Girowinnaar in 1977

“Top vijf kan zeker en dan kan hij ook winnen”

Hoe heb je naar Remco gekeken de voorbije dagen?

“Hij staat er enorm goed voor. Het was mooi om zien. Hoopgevend ook. We wisten al lang dat hij bergop het één en ander in zijn mars had. Nu kregen we daar nog eens de bevestiging van. Het ziet er echt goed uit.”

Zie je hem nu als potentiële eindwinnaar?

“Ik denk het wel. Hij rijdt er mannen als Roglic en Yates gewoon af. Dat is op zich super goed. Er komt nu natuurlijk wel nog meer van dat klimwerk aan. Hoe gaat hij dat verwerken? Dinsdag of woensdag zullen we alweer meer weten. Hij zegt zelf dat hij niet echt voor een resultaat ging, zeker niet in die etappe van donderdag, maar daar bleek wel dat hij in topconditie is. Hoe lang kan hij die nu nog aanhouden?”

Waar moet hij in de tweede en derde week voor opletten?

“Dat hij dit volhoudt natuurlijk. Ik heb de indruk dat hij wel weet waar hij mee bezig is en dat hij de lijn gaat kunnen doortrekken. De top vijf ligt zeker in zijn mogelijkheden en als je dat kan, dan kan je ook winnen. Zo simpel is het. Toekomstgericht ziet het er momenteel weer heel erg goed uit.”

Johan De Muynck – Girowinnaar 1978

“Hij maakte niet van zijn neus tegen Mas, hij is zelbewuster”

Hoe heb je naar Remco gekeken de voorbije dagen?

“Ik vond het niet zo bijzonder. Hij heeft twee keer San Sebastian gewonnen. Dan is het duidelijk dat dat deel van Spanje hem ligt. Hij gaf me een goeie, gemotiveerde indruk. Ik was niet verwonderd van wat hij neerzette. Ik baseer me op het moment dat hij Roglic en die anderen wegrijdt. Op dat moment zat Jay Vine nog voorop en hij is er uiteindelijk geen seconde op genaderd. Remco was goed, maar zo speciaal vond ik hem niet. De anderen zakten serieus door de mand. Hij geeft wel een heel volwassen indruk. Hij ging niet van zijn neus maken tegen Mas die in zijn wiel zat. Als je de sterkste bent, moet je op kop rijden en niet vragen om over te pakken. Dat deed hij. Hij is zelfbewuster geworden.”

Zie je hem nu als een potentiële eindwinnaar?

“Dat kan, maar het is nog afwachten. De temperatuurverschillen, dat is bijvoorbeeld een factor die nog gaat meespelen. Wat als er een enorme hitte opkomt? Potentieel zit er zeker een eindwinnaar in hem, maar of dat al dit jaar gaat zijn, dat weet ik niet. Dat hoeft ook niet. Laat hem maar doen, niet te veel druk op die jongen leggen. Wint hij, des te beter, wint hij niet, is dat zeker geen drama. Als hij er al dichtbij komt, dat zou al mooi zijn. Hij leert zienderogen bij. Hij kan bergaf rijden, zijn tijdritten zijn optimaal en ook bergop koerst hij alsmaar beter. Ik hoor zeggen dat hij nog een superknecht nodig heeft voor de slotkilometers, maar een kopman moet in het laatste uur zijn plan kunnen trekken.”

Waar moet hij in de tweede en derde week voor opletten?

“Zijn recuperatie, zijn voeding en niet te enthousiast zijn. Het coronavirus gaat nog altijd rond. Ik zie hem daar handtekeningen uitdelen aan kinderen. Dat is allemaal lief en mooi, maar hij mag ook niet vergeten om afstand te houden om geen besmetting op te lopen. Hij mag zich vooral niet laten overdonderen of meeslepen, maar ja die jongen is nog jong natuurlijk. Het wordt nu schaken. Hij moet zijn tegenstanders goed lezen. Wie is er nog goed en wie is er minder goed? Merken wie hij uit het klassement kan rijden en niet wachten om dat te doen als hij goed is want twee dagen later kan hij zelf misschien slechte benen hebben. Hij is goed bezig. Hij heeft al een eerste tik uitgedeeld.”