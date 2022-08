Tadej Pogacar maakt rentree in Bretagne Classic: “Wat ik verwacht? Zwaar afzien”

Bijna een maand na zijn na zijn opgave in de Clasica San Sebastian komt Tadej Pogacar (23) terug in koers. Zijn eerste wedstrijd: de Bretagne Classic. Daar moeten we niet meteen grootse dingen verwachten van de Sloveen.

“Wat ik verwacht in Plouay? Waarschijnlijk zwaar afzien”, aldus Pogacar in de voorbeschouwing van UAE Team Emirates. “Na de laatste wedstrijden heb ik het redelijk rustig aan gedaan. Ik ging naar de Tour de France Femmes om Urska (Zigart, zijn vriendin, red.) aan te moedigen. Dat was een leuke ervaring. En daarna nam ik ook thuis in Slovenië wat vakantie.”

“De laatste weken heb ik veel getraind en ik voel me sterk, maar het neemt altijd wat tijd om echt terug in het wedstrijdritme te komen”, vervolgt Pogacar. “Ik kijk er echt wel naar uit om terug wedstrijden te rijden en het laatste deel van het seizoen af te werken.”

Pogacar, die de Ronde van Frankrijk de voorbije twee jaar won, moest de overwinning dit jaar aan Jonas Vingegaard laten. De Sloveen won wel drie ritten in de Tour, maar kon op enkele cruciale momenten bergop niet mee met Vingegaard. Na drie weken Tour reed Pogacar ook nog de Clasica San Sebastian, maar die wedstrijd was er duidelijk teveel aan. ‘Pogiboy’ was helemaal leeg en moest opgeven.

De ‘opstelling’ van UAE voor de Bretagne Classic: Ryan Gibbons (RSA), Vegard Stake Laengen (Nor), Rui Oliveira (Por), Tadej Pogačar (Slo), Matteo Trentin (Ita), Diego Ulissi (Ita) en Oliviero Troia (Ita).