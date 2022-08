Een nieuw nummer speciaal voor hem: Jennifer Lopez toverde haar huwelijk om tot mini-optreden voor man Ben Affleck

Het huwelijk van het jaar. Dat vierden Jennifer Lopez en Ben Affleck afgelopen weekend in het Amerikaanse Georgia. Hun gasten kregen een drie dagen durend feest voorgeschoteld, aan toeters en bellen was geen gebrek. Gaandeweg duiken meer beelden op van hoe alles daar verlopen is.

Showbizzsite TMZ kreeg nu beelden in handen van de zangeres die een nieuw nummer zingt voor haar echtgenoot, terwijl die op een stoel voor haar zit. Ze danst en zingt, met steun van danseressen, een lied dat ze speciaal voor hem geschreven heeft. “I can’t get enough”, zingt Lopez liefdevol. De tekst van het lied, vertaald dan, klinkt als volgt: “Ik voel de passie in je ogen, ik ben nog altijd verliefd op jou. Je weet dat ik er nooit genoeg van krijg.”

Daarna volgt een innige omhelzing, onder luid applaus.