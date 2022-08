Loekasjenko waarschuwt: “Geen helikopters of vliegtuigen zullen Westen redden als het confrontatie blijft aangaan”

Klare taal van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko: als het Westen zijn land te erg provoceert, zal het niet aarzelen om kernwapens te gebruiken. Hij zei aan het Wit-Russische persagentschap Belta dat zijn land gevechtsvliegtuigen heeft omgebouwd zodat ze uitgerust kunnen worden met nucleaire wapens. Het heeft die wapens zelf niet, maar er is natuurlijk wel een sterke band met Rusland.

Wit-Rusland heeft omgebouwde Sukhoi Su-24-gevechtsvliegtuigen beschikbaar, zo zei Loekasjenko, “die meteen kunnen worden ingezet om te reageren op bedreigingen in het licht van de toenemende spanningen met het Westen”.

Volgens Loekasjenko zijn de vliegtuigen omgebouwd, “zoals afgesproken met Kremlinleider Vladimir Poetin in Sint-Petersburg”. Concreet worden de voormalige Sovjet-aanvalsvliegtuigen aangepast zodat ze kernwapens kunnen dragen. Het Westen “moet begrijpen dat geen helikopters of vliegtuigen hen zullen redden als zij de confrontatie blijven aangaan”, dreigt de heerser van de “laatste dictatuur van Europa”. “Als er ernstige provocatie tegen Wit-Rusland komt, zijn onze doelwitten al vastgelegd. Plaatsen waar beslissingen genomen worden, we kennen ze.”

Wit-Rusland steunt Rusland in zijn oorlog tegen Oekraïne, onder meer door militaire bases ter beschikking te stellen van waaruit ook aanvallen op buurland Oekraïne worden uitgevoerd. Economisch gezien is Wit-Rusland ook erg afhankelijk van Moskou.