Turkse popster Gülsen opgepakt na ‘ongepaste’ grap over religieuze scholen

Popster Gülsen Çolakoğlu, ook wel de “Madonna van Turkije” genoemd, is gearresteerd op beschuldiging van “aanzetten tot haat en vijandschap” naar aanleiding van een grap die zij maakte over de religieuze scholen in Turkije. De 46-jarige singer-songwriter werd donderdagavond uit haar huis in Istanboel meegenomen voor verhoor, waarna ze formeel werd aangehouden. Ze werd vervolgens naar een gevangenis gebracht in afwachting van haar proces.

De arrestatie heeft tot verontwaardiging geleid op sociale media. Volgens critici van de regering is dit een poging van de Turkse president Erdogan om de steun van zijn religieuze en conservatieve achterban te consolideren met het oog op de verkiezingen die over 10 maanden plaatsvinden.

De aanklacht was gebaseerd op een grap die Gülsen in april maakte tijdens een concert in Istanbul, waarbij ze zei dat de “perversie” van een van haar muzikanten voortkwam uit het feit dat hij naar een religieuze school was geweest. Al snel ging er een video met de slecht onthaalde opmerking van de zangeres viraal, vergezeld met een hashtag die opriep tot haar arrestatie.

“Eindeloos respect voor mijn land”

Gülsen - die eerder werd aangepakt door conservatieve islamitische kringen vanwege haar onthullende podiumoutfits en het ontvouwen van een LGBTQ-vlag tijdens een concert - verontschuldigde zich voor de aanstoot die de grap had gegeven, maar zei dat haar opmerkingen waren aangegrepen door degenen die de polarisatie in het land willen vergroten.

Tijdens haar verhoor door de gerechtelijke autoriteiten verwierp Gülsen de beschuldigingen dat ze zou hebben aangezet tot haat en vijandschap, en zei ze dat ze “eindeloos respect had voor de waarden en gevoeligheden van mijn land”, meldde het door de staat gecontroleerde Anadolu Agency.

Haar verzoek om te worden vrijgelaten in afwachting van de uitkomst van een proces werd afgewezen.

Kemal Kılıçdaroğlu, de leider van de belangrijkste oppositiepartij van Turkije, riep rechters en aanklagers op om Gülsen vrij te laten. “Verraad het recht en de rechtvaardigheid niet, laat de kunstenaar nu vrij!”, schreef hij op Twitter.

Ook collega-popster Tarkan, die vooral bekend is van zijn hit Kiss Kiss, riep op tot de vrijlating van Gülsen.“Ons rechtssysteem, dat een oogje dichtknijpt voor corruptie, dieven, degenen die de wet overtreden en de natuur afslachten, degenen die dieren doden en degenen die religie gebruiken om de samenleving te polariseren door middel van hun onverdraagzame ideeën, heeft Gülsen in één klap gearresteerd”, aldus Tarkan in een statement op Twitter.

“Schande voor de mensheid”

Ömer Çelik, de woordvoerder van AKP, de partij van president Erdogan, leek het besluit om de zanger te arresteren echter te verdedigen door te zeggen dat “aanzetten tot haat geen kunstvorm is”. “Een segment van de samenleving aanvallen met de beschuldiging van “perversie” en proberen Turkije te polariseren is een haatmisdaad en een schande voor de mensheid”, klinkt het.

Erdogan en veel leden van zijn op de islam gebaseerde regeringspartij zijn afgestudeerd aan religieuze scholen, die oorspronkelijk werden opgericht om imams op te leiden. Onder Erdogan, die beloofd heeft een “vrome generatie” op te voeden, is het aantal religieuze scholen in Turkije toegenomen.

Advocaat: “Arrestatie is onwettig”

De Turkse orde van advocaten meent dat de arrestatie van Gülsen onwettig is en dringt aan op haar onmiddellijke vrijlating. “Onze cliënt heeft geen misdaad begaan”, zegt haar advocaat, die de aanhouding aanvecht.

Gülsen is al sinds de jaren 90 enorm populair in Turkije, waar ze qua status naast popicoon Madonna wordt geplaatst. In de voorbije drie decennia schreef de zangeres een boel succesvolle albums bij elkaar en stond ze garant voor tal van prijzen. Daarnaast produceerde Gülsen de muziek voor heel wat andere artiesten zoals Hadise.