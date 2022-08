Profiteren vluchters in Vuelta van vele motoren? Australiër Luke Durbridge doet zijn beklag: “200 kilometer vol gereden en we kwamen niet eens dicht”

Voor de tweede keer in deze Vuelta heeft de vroege vlucht het tot de finish uitgezongen. Nochtans was het peloton volgens Luke Durbridge (31, Team BikeExchange-Jayco) vrijdag niet van zinnens om dat te laten gebeuren. Durbridge hekelt de aanwezigheid van vele motoren voor de kopgroep. “Dit is het moderne wielrennen. Je moet de vlucht op één minuut houden”, aldus de Australiër bij SBS Sport.

“Het was een sterke kopgroep, ze reden goed door”, aldus Durbridge na de zevende etappe. “Maar hoe kon de kopgroep zo snel gaan? Weet je, dat is het moderne wielrennen geworden. Je moet de vlucht op één minuut houden, want er zijn zo veel motoren.”

“We waren met zeven ploegen bijna aan het sprinten vooraan om de vlucht terug te halen”, vervolgt de Australiër cynisch. “We reden 200 kilometer vol, en we kwamen niet eens dicht. Het is wat het is. De mannen in de vlucht hebben het goed gedaan. Als de motoren er zijn, dan gebruik je die. Dat doen wij ook. Het is jammer voor ons, maar we gaan het opnieuw proberen.”

Uiteindelijk won de Spanjaard Jesús Herrada de etappe voor zijn medevluchters Samuele Battistella, Fred Wright, Jimmy Janssens en Harry Sweeny. Het peloton kwam binnen op een halve minuut.

