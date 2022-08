Vier jonge wielrensters van Belgische ploeg aangereden op training in Frankrijk

In de buurt van het Franse Niort zijn er vrijdagavond vier wielrensters van de juniorenploeg van Bingoal aangereden door een bestelwagen. Eén van hen is daarbij zwaargewond geraakt. Dat meldt het Franse La Nouvelle République.

Het accident gebeurde vrijdagavond in Cherveux, in het Westen van Frankrijk in de buurt van Niort. Tijdens een trainingsrit zijn de rensters aangereden door een bestelwagen. Daarbij zijn drie van de vier rensters, allen 17 jaar, gewond geraakt.

Eén van hen zou volgens Franse bronnen “minstens drie maanden immobiel” zijn. De andere meisjes zouden last hebben van rug- en nekpijn. Meer informatie over het accident is er voorlopig niet.