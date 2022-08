Dimitri Van den Bergh haalt opgelucht adem: twee briljante momenten wissen zeven gemiste matchdarts uit op weg naar halve finales

Dimitri Van den Bergh (PDC 14) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de New Zealand Darts Masters. Onze landgenoot was in de manche van de World Series met 6-5 te sterk voor Joe Cullen (PDC 13).

Van den Bergh won in deze reeks van invitatietoernooien met acht toppers en acht ‘thuisspelers’ al twee manches: in Kopenhagen en Rotterdam. In de eerste twee toernooien ‘Down Under’ kwam hij telkens niet verder dan de kwartfinales, maar dat was deze keer anders. Nadat Cullen op voorsprong was gekomen, zette ‘The DreamMaker’ zich op het bord met een finish op dubbel 8 (nadat hij net de bullseye miste voor een finish van 164).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarna won Van den Bergh nog twee legs op rij. Cullen kwam even terug met een finish van 120, maar Van den Bergh kwam op een 5-2 voorsprong na het uitgooien van 150 op de bullseye.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar toen stokte de machine van de Antwerpenaar even. Hij miste liefst zeven matchdarts en zag Cullen terugkomen tot 5-5. In de beslissende leg leek ‘The Rockstar’ in het voordeel te zijn, tot Van den Bergh de wedstrijd in een definitieve plooi legde met een finish op 127.

In de halve finales wacht Gerwyn Price (PDC 1), die met 6-2 afrekende met James Wade (PDC 5).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen