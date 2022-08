Rafael Nadal mist rivaal Novak Djokovic op US Open: “Ik vind dat heel jammer”

Rafael Nadal vindt het jammer dat Novak Djokovic ontbreekt op de US Open. De Servische tennisser weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en mag daarom de Verenigde Staten niet in. Djokovic had lang de hoop dat hij toch welkom zou zijn op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vlak voor de loting van donderdag meldde de 35-jarige Serviër echter dat hij de US Open moet overslaan, net als de Australian Open van begin dit jaar.

“Ik vind dat heel jammer”, zei Nadal, de recordhouder bij de mannen met 22 grandslamtitels. Djokovic volgt met 21 titels. “Het is altijd vervelend als de beste spelers ter wereld niet kunnen meedoen vanwege een blessure of een andere reden. Dat is jammer voor de fans en jammer voor het toernooi. En ik denk ook jammer voor de andere spelers, want we willen allemaal een zo sterk mogelijk deelnemersveld hebben. Maar goed, de wereld draait altijd door en tennis gaat ook door, ook als Novak, Roger Federer en ik straks niet meer meedoen.”

De 36-jarige Spanjaard won dit jaar de Australian Open en Roland Garros. Djokovic schreef Wimbledon op zijn naam. Nadal moest zich in Londen afmelden voor de halve finale tegen Nick Kyrgios, omdat hij te veel last had van een buikspierblessure. De Spanjaard kampte met een scheur van 7 millimeter in een buikspier.

“Ik hoop dat ik klaar ben voor de US Open”, zei Nadal in New York. Hij maakte vorige week in Cincinnati zijn rentree, maar verloor daar meteen van Borna Coric. “Het is een gevaarlijke kwetsuur, het risico blijft dat ik weer geblesseerd raak. Zeker met serveren. Ik probeer niets te forceren en doe alles op een zo goed mogelijke manier.”