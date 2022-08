300 varkens gestorven bij uitslaande brand in Ophoven

Bij de uitslaande stalbrand vrijdagavond in de Maasveldweg in Ophoven (Kinrooi) zijn zo’n 300 varkens gestorven. Door het risico op asbest worden vandaag stalen genomen rond het bedrijf. Twee jaar geleden werd de varkenshouder ook al getroffen door een zware brand.

© Mark Dreesen

De brandweerploegen van de zone Oost-Limburg zijn vrijdag tot middernacht blijven nablussen. Het vuur brak even na acht uur uit. De oorzaak is op dit moment nog onduidelijk. In geen tijd stonden twee varkensstallen, die met elkaar verbonden zijn, in lichterlaaie. De zwarte rookpluim steeg hoog op vanuit de velden in Ophoven.

De stal met zonnepanelen op het dak is vernield. — © Mark Dreesen

Asbestgevaar

De kans bestaat dat met de brand ook asbestvezels de lucht in werden geblazen. De dakbedekking bestond uit golfplaten. Om die reden werd de asbestprocedure opgestart. De gemeente Kinrooi heeft een gespecialiseerde firma aangesteld die zaterdag stalen neemt op en rond het terrein. “Als er asbest is neergedaald is dit enkel in de zone rond het bedrijf, en dus niet in het centrum van Ophoven. Uit de analyse zal blijken of er asbest aanwezig was”, zegt waarnemend burgemeester Rutten van Kinrooi. Zodra de resultaten bekend zijn, zal de gemeente hierover onmiddellijk informeren. In geval van asbest wordt het getroffen terrein gesaneerd.

De vlammen sloegen door het dak van golfplaten de hoogte in. — © Mark Dreesen

Asbesthoudende golfplaten, ook wel Eternit-platen genoemd, werden voor het verbod eind jaren negentig nog grootschalig gebruikt als dakplaten. De inademing van asbestvezels kan na lange tijd, vaak tientallen jaren na blootstelling, tot kanker leiden.

Tweede brand

Het is al de tweede keer dat een zware brand varkenshouderij Beckers treft.

Bijna dag op dag vijf jaar geleden bleven tientallen zeugen en tal van biggen in de stalbrand. Toen lag de oorzaak mogelijk bij een storing in een tl-lamp in de stal. Vrijdagavond werd een andere stal getroffen. Het huis van de varkenshouders ligt los van de varkensstallen en bleef gespaard.

Aangeslagen

Heel wat buurtbewoners wandelden zaterdag over de Maasveldweg om een kijkje te nemen naar de verwoestende brand van het bedrijf. Ze leven met hun hart mee met de boer.

Buren leven mee met de getroffen boer. — © MMD

“De langste stal van het bedrijf is uitgebrand, die bestaat uit meerdere varkensstallen,” weet een buurtbewoner. “Vijf jaar geleden werd een andere stal door het vuur getroffen. De stal die nu door het vuur verwoest is, ligt vol zonnepanelen. Tussen de zonnepanelen zie ik vanuit mijn woning gaten in de Eternit platen. Vrijdagavond werden we omwille van gezondheidsrisico’s op afstand gehouden en mochten we zelfs de Maasveldweg niet in. We zagen hoogtewerkers tot middernacht blussen. Vandaag is de straat weer open.”

De opstaande muren van de stal staan nog recht. Het dak met de zonnepanelen heeft zware schade opgelopen en is deels ingestort. Ook silo’s naast het bedrijf staan er zwartgeblakerd bij.

De dode varkens zullen zo snel mogelijk opgeladen worden door een gespecialiseerde firma. De getroffen familie Beckers is aangedaan van deze zware tegenslag. De varkenshouders zich afzijdig. Ze gaan geen gesprek aan met de buren.

De woning van de familie, die naast het bedrijf ligt, bleef gespaard.