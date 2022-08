Kim Clijsters steekt (huilende) US Open-winnares Emma Raducanu hart onder de riem: “Verwachtingen waren zó onrealistisch”

Kim Clijsters heeft zich bij Eurosport uitgesproken over de winstkansen van Emma Raducanu op de US Open. Het 19-jarige toptalent won het toernooi vorig jaar, maar heeft het sindsdien moeilijk om te bevestigen op Grand Slams. Ze lijkt het moeilijke te hebben met de druk van buitenaf.

Op de vier Grand Slams dit jaar kwam Raducanu telkens niet verder dan de tweede ronde. Werd de druk op haar schouders te veel? Tijdens haar eerste training in de Verenigde Staten voor de US Open, kon Raducanu haar emoties niet onder controle houden. Op beelden is te zien hoe de 19-jarige Engelse tranen liet.

“Ik was op Wimbledon en ik volgde de media een beetje”, vertelt Clijsters aan Eurosport. “De verwachtingen waren zó onrealistisch. Als je een sport beoefent heb je steeds een tegenstander die even hard probeert om te winnen als jij. Emma heeft het al mogen ervaren om iedereen te kloppen, maar nu moet ze sterker worden. Fysiek en mentaal. Want eens je in die positie komt, moet je alles aan een hogere intensiteit doen.”

“Het neemt tijd om dat gewoon te worden”, vervolgt Clijsters. “Je lichaam moet eraan wennen, je moet er mentaal aan wennen. Je moet jezelf telkens opnieuw in die positie zetten, leren omgaan met die dingen. Je zal falen, eruit leren en dan opnieuw proberen. Dat is alles wat ze kan doen. Ze doet de juiste dingen.”