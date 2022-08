‘Krijgt’ Napoli Cristiano Ronaldo plus 100 miljoen euro in ruil voor Victor Osimhen (ex-Charleroi)? Makelaar ontkracht spectaculair gerucht

Komt er een gigantische ruildeal tussen Napoli en Manchester United? In buitenlandse media klinkt het dat de Napolitanen hun spits Victor Osimhen (23) naar Engeland zouden laten vertrekken indien ze daar in ruil 100 miljoen euro plus Cristiano Ronaldo (37) voor krijgen. De makelaar van Osimhen, ex-spits van Charleroi, ontkracht de geruchten op sociale media.

Sinds vrijdag doen er in Italiaanse media hardnekkige geruchten de ronde over de ruildeal. De krant Tuttosport meldde dat Darren Fletcher, technisch directeur van Manchester United, met coach Erik ten Hag zou gesproken hebben over een vertrek van Cristiano Ronaldo naar Napoli en de komst van Osimhen.

United zou volgens Italiaanse media geprobeerd hebben om de vraagprijs van Osimhen te drukken door Ronaldo in de deal te betrekken, maar Napoli wil niet minder dan 100 miljoen euro voor de spits. Daarom zou United nu overwegen om Osimhen voor de vraagprijs te kopen, het bedrag in drie schijven te betalen én Ronaldo voor een seizoen uit te lenen aan Napoli.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Althans, dat was wat Italiaanse media schreven. Volgens Roberta Calenda, de zaakwaarnemer van Osimhen, is er geen sprake van dat het tot een transfer komt. “Er zijn geen onderhandelingen gaande, er is geen ruil aan de orde”, aldus de makelaar op Twitter. “Victor is een speler van Napoli en wil met zijn Napoli in de Champions League spelen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er doen de laatste weken heel wat geruchten de ronde over Cristiano Ronaldo en Manchester United. Gaat de Portugees, die zijn basisplaats kwijt is, nog vertrekken? De transferperiode in Engeland loopt nog tot en met volgende donderdag. Wordt vervolgd.

Victor Osimhen kennen we nog van zijn periode bij Charleroi. De Nigeriaanse spits speelde vier jaar geleden (in 2018-2019) 36 wedstrijden voor de Carolo’s. Hij scoorde daarin 20 doelpunten. Lille haalde hem in de zomer van 2019 weg uit België voor meer dan 22 miljoen euro, een jaar later verkochten de Fransen hem voor liefst 75 miljoen euro aan Napoli.