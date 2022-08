Club Brugge kent kalender Champions League-campagne: eerst thuismatch is meteen van moeten

Vanwege het WK voetbal in Qatar, dat eind november van start gaat, wordt de groepsfase in versneld tempo afgewerkt.

Een week na de openingswedstrijd gaan de Bruggelingen op speeldag 2 op bezoek bij FC Porto (13 september 21u). Nadien volgt een dubbele confrontatie met Atlético Madrid. Op derde speeldag ontvangen de Bruggelingen Yannick Carrasco en Axel Witsel op 4 oktober (21u) in het Jan Breydelstadion, een week later op 12 oktober (18u45) speelt Atlético gastheer voor blauw-zwart. Op 26 oktober (18u45) volgt de vijfde speeldag met een thuiswedstrijd tegen Porto, de groepsfase wordt op 1 november (18u45) afgesloten met de verplaatsing naar Bayer Leverkusen.

In Istanboel kwam er deze week een verraderlijke groep uit de bokaal voor Club. FC Porto wordt getraind door Sergio Conceiçao (ex-Standard) en is de Portugese landskampioen. Met Atlético komt de Belgische landskampioen Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco tegen. Leverkusen is dan weer de huidige werkgever van voormalig Bruggeling Odilon Kossounou.

Voor blauw-zwart wordt het de vijfde deelname op rij aan de groepsfase van het kampioenenbal en de zesde in zeven jaar - nooit eerder deed een Belgische ploeg beter. Enkel in het seizoen 2017-2018 wou het niet lukken, toen Basaksehir een onoverkomelijke horde bleek in de derde voorronde. Europees volgde toen al snel de volledige uitschakeling in de play-offronde van de Europa League tegen AEK Athene.

Mooie cijfers, maar meer dan drie keer een derde plaats in de groepsfase en bijgevolg een overwintering in de Europa League zat er voor de West-Vlamingen nog niet in. Vorig seizoen was er hoop na een gelijkspel tegen PSG en een uitzege bij RB Leipzig, maar uiteindelijk moest Club de wet van de sterkste toch weer ondergaan en werd er afgesloten met de vierde plaats in de groep, waardoor er na Nieuwjaar geen Europees voetbal meer inzat. Enkel de top twee van elke groep stoot door naar de achtste finales, voor de nummer drie is er het vangnet van de Europa League.