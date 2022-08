En plots onthult Vuelta-favoriet Primoz Roglic voor de camera iets wat nog niemand wist

Primoz Roglic vecht momenteel een strijd uit met Remco Evenepoel in de Vuelta. De Sloveen aast op een vierde opeenvolgende eindzege in Spanje. Tussendoor dook er op sociale media echter een opvallende video op. Daarin onthult Roglic in een gesprek met Rigoberto Uran dat zijn vrouw opnieuw zwanger is. Opmerkelijk want het koppel maakte dat nieuws nog niet wereldkundig. Roglic en zijn Lora hebben samen al een zoontje, Lev.