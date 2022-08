Personeel van kerncentrales vraagt om ook Doel 3 en Tihange 2 langer open te houden: “Onbegrijpelijk scenario middenin oorlog”

Het personeel van de Belgische kerncentrales vraagt om ook Doel 3 en Tihange 2, de reactoren met waterstofinsluitsels of ‘scheurtjes’ in de volksmond, langer open te houden. Dat staat in een open brief aan de regering, die volgens een vakbondsbron aan de VRT “ruime steun geniet” bij het personeel.

De federale regering besliste in het licht van de energiecrisis eerder al om met uitbater Engie te onderhandelen over de verlenging van de levensduur van de jongste Belgische kerncentrales, die van Doel 4 en Tihange 3. Maar volgens het personeel van de kerncentrales komen ook Doel 3 en Tihange 2, oudere reactoren die kampen met waterstofvlokken in de reactorwand en daarom de bijnaam ‘scheurtjescentrales’ kregen, in aanmerking voor een levensduurverlenging. Nochtans sluit Doel 3 normaal gezien eind volgende maand al de deuren, Tihange 2 volgt in februari volgend jaar.

“Niemand lijkt te beseffen dat we met de aanstaande sluiting van Doel 3 enTihange 2 twee gigawatt aan CO2-arme elektriciteit liquideren. Een onbegrijpelijk scenario middenin een oorlogssituatie en energiebevoorradings- en financiële crisis”, klinkt het in de open brief van het personeel. “Iedere middelgrote kernreactor die open blijft, bespaart jaarlijks het equivalent gasverbruik van 1,2 miljoen Vlaamse gezinnen. Iedere kilowattuur die lokaal wordt opgewekt hoeft niet uit Rusland te komen. Iedere kilowattuur die CO2-arm wordt opgewekt, schaadt het klimaat niet.”

Uitbater Engie noemde de verlenging van Doel 3 en Tihange 2 vorige maand al onmogelijk om veiligheids- en technische redenen. De nucleaire veiligheidsautoriteit FANC had op dat moment nog geen vraag gekregen van Engie of de regering om een risicoanalyse te maken.

Volgens de briefschrijvers “vragen uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen” en moet de regering het FANC zo snel mogelijk vragen om een eventuele verlenging van Doel 3 en Tihange 2 te evalueren.