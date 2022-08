Nieuw schooljaar start donderdag: nog openstaande vacatures in vier op de tien basisscholen, veranderingen op til

Voor ruim 1,2 miljoen Vlaamse leerlingen gaan de schoolpoorten donderdag opnieuw open. Dit jaar is dat zonder coronamaatregelen en het onderwijsveld hoopt dat dat zo blijft. Net als elk jaar gaat de start van het nieuwe schooljaar gepaard met een aantal nieuwigheden. Dit schooljaar gaat het onder meer om nieuwe inschrijvingsregels, een andere schoolkalender in het Franstalig onderwijs en maatregelen als de lerarenbonus om het lerarentekort aan te pakken. Om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn veel scholen wel nog op zoek naar leerkrachten.

Vorig schooljaar waren bij de start in september mondmaskers nog verplicht in het secundair onderwijs, tenzij de leerlingen in de klas op hun plaats zaten. Dit jaar start het schooljaar zonder beperkingen. Iedereen in het onderwijsveld hoopt dat er geen maatregelen meer genomen moeten worden, maar als dat wel zo is, het onderwijs zo lang mogelijk buiten schot blijft. “Het is ondertussen wel duidelijk dat er wetenschappelijke twijfel is over de rol van kinderen en scholen over de verspreiding van het virus”, zegt Vlaams minster van Onderwijs Ben Weyts. “Wel duidelijk is de schade die wordt opgelopen als scholen moeten sluiten.”

Volgens de minister en de onderwijsverstrekkers hebben de scholen ondertussen voldoende ervaring om te schakelen naar afstands- of hybrideonderwijs, als dat nodig zou blijken.

CO2-meters zijn al uitgerold in de klas, maar voor ventilatiesystemen is dat moeilijker, zeker in oude gebouwen. Bovendien hangt er een groot prijskaartje aan. Weyts heeft de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) gevraagd om te onderzoeken welke systemen van ventilatie en/of luchtverversing effectief werken in een klaslokaal. “Als het advies van Vito klaar is, zal ik ook middelen ter beschikking stellen om de systemen te installeren, maar enkel voor de systemen waarvan Vito zegt dat ze nuttig zijn”, aldus Weyts.

Lerarentekort

Minder goed nieuws is dat een week voor de start van het nieuwe schooljaar in vier op de tien basisscholen nog niet alle vacatures ingevuld zijn. Dat blijkt uit een bevraging van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) bij 181 basisscholen. Drie op de tien scholen moesten opnieuw op zoek naar personeel terwijl ze begin juli dachten dat hun team volledig was.

OVSG deed een steekproefbevraging bij directies basisonderwijs. De onderwijsverstrekker kreeg een antwoord van ongeveer een op de drie van zijn basisscholen, of 181 scholen. Nieuw dit jaar is dat directies voor onprettige verrassingen komen te staan. Terwijl ze voor de zomer dachten dat hun team compleet was, traden er in de vakantie toch nog wissels op in 31 procent van de bevraagde scholen. Zo kozen de leraren in kwestie voor een job dichter bij huis bijvoorbeeld. Omdat er nog veel vacatures zijn, hebben leraren immers veel keuze. Verder blijkt dat in dertig van de bevraagde basisscholen de uren zorg nog niet zijn ingevuld.

OVSG waarschuwt voor een ongewenst neveneffect van het lerarentekort. “Als de zorgleerkracht door een tekort aan leraren op school voor de klas moet gaan staan, dan kan de broodnodige zorg aan leerlingen die dat nodig hebben niet meer verstrekt worden. Zo kan een ‘schaduwonderwijs’ ontstaan in bijleskantoren of logopediepraktijken”, klinkt het. “We moeten vermijden dat zorg alleen nog iets wordt voor wie het kan betalen. Alle leerlingen, en zeker de zwakkere, hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs binnen de school”, benadrukt algemeen directeur Walentina Cools.

Veel veranderingen

Die extra handen in de klassen zullen nodig zijn, want er verandert heel wat in het onderwijs op 1 september. Beginnende leerkrachten - zij-instromers en anderen - die nog geen pedagogisch diploma hebben, kunnen vanaf 1 september bijvoorbeeld een lerarenbonus krijgen. Daarmee kunnen ze met volledig behoud van loon tot 3 uur per week verlof krijgen voor hun lerarenopleiding. Ze zullen die uren ook kunnen opsparen en bundelen in bepaalde (examen)periodes, wanneer die het meeste nodig zijn. Ze kunnen daarover dan binnen de school afspraken maken.

Scholen kunnen daarnaast vanaf 1 oktober personeelsleden aanstellen als er een tekort is aan onderwijzend personeel. Bedoeling is dat ze taken overnemen van leerkrachten, die zich dan op hun kerntaak kunnen focussen. Het personeel kan dan bijvoorbeeld bijspringen door toezichten over te nemen of te helpen bij differentiatie in de klas. In het buitengewoon onderwijs kan het ook gaan om paramedisch, medisch, sociaal en orthopedagogisch personeel. De school mag daarvoor tot 20 procent van haar vacante lestijden of -uren omzetten in punten of in het buitengewoon onderwijs in uren en die dan aanwenden in ambten van het beleids- en ondersteunend personeel.

Nog nieuw dit schooljaar is het inschrijvingsrecht. Scholen in het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs die niet voldoende plaats hebben om alle leerlingen in te schrijven, moeten verplicht leerlingen digitaal laten aanmelden om ze te kunnen weigeren op basis van capaciteit. De nieuwe regel heeft betrekking op de inschrijvingen tijdens schooljaar 2022-2023 voor schooljaar 2023-2024. Er wordt een aanmeldingssysteem ontwikkeld, maar scholen zijn niet verplicht om dat te gebruiken. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze de aanmeldingen organiseren. De nieuwe regels gelden nog niet voor het buitengewoon onderwijs. Dat gaat nog twee schooljaren verder met de bestaande regels.

Psychologen krijgen in het nieuwe schooljaar een prominentere plek op school. Vanaf dit schooljaar kunnen ze op school onder meer groepssessies aanbieden om te voorkomen dat kinderen en jongeren zwaardere mentale problemen ontwikkelen. De plannen maken deel uit van de hervorming van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) rond psychologische zorg. Er zullen externe psychologen - niet die van de Centra voor Leerlingenbegeleiding - naar scholen komen om preventief rond de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te werken.

Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen vanaf dit schooljaar al starten in het lager onderwijs, als ze een gunstig advies krijgen van de klassenraad of van het CLB. Tot nu moesten kinderen minstens 5 jaar zijn voordat ze naar het lager onderwijs mogen gaan. Daarnaast is er ook geen minimumleeftijd meer voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs. Vroeger was dat 9 jaar. Het getuigschrift kan ook gedurende heel het schooljaar uitgereikt worden.

Nog een verandering: CLB’s moeten niet langer verplicht betrokken worden bij elke beslissing om leerlingen een jaar te laten overdoen. De klassenraad krijgt dat vertrouwen, wat minder planlast betekent voor de CLB’s. De school mag natuurlijk altijd overleggen met het CLB en ook de ouders hebben altijd het recht om het advies van het CLB in te winnen.

In het Franstalig onderwijs starten leerlingen het schooljaar niet langer traditioneel op 1 september, maar wel op de laatste maandag van augustus. Dit schooljaar is dat dus maandag 29 augustus. Het schooljaar eindigt ook niet langer op 30 juni, maar op de eerste vrijdag van juli. De volgende zomervakantie start dus op 7 juli 2023. In Vlaanderen verandert er voorlopig niets. Het schooljaar start op 1 september en loopt tot eind juni.

Scholen die extra inschrijvingen krijgen van Oekraïense leerlingen (of andere anderstalige nieuwkomers), ontvangen daarvoor bijkomende middelen. Om een zicht te krijgen op het aantal nieuwkomers, wordt op 1 oktober een extra teldag georganiseerd.

Weyts: “Tanker van dalende onderwijskwaliteit is gekeerd”

Ondanks het lerarentekort ziet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het schooljaar wel met vertrouwen tegemoet. “Het Vlaams onderwijs is erin geslaagd de tanker van de dalende onderwijskwaliteit te doen keren”, klinkt het. De onderwijskwaliteit is voor de minister “essentieel”, “omdat we daar als onderwijsveld zelf vat op hebben”. “Het lerarentekort is er deels door een gebrekkig arbeidsmarkt- en activeringsbeleid, maar de onderwijskwaliteit is onze eigen verantwoordelijkheid”, zegt hij. “De lat moet hoger gelegd worden.”

Weyts focust daarvoor in eerste instantie op Nederlands en wiskunde, omdat leerlingen die vaardigheden ook nodig hebben voor andere vakken. Zo zijn kleuters sinds vorig schooljaar verplicht om een taaltest af te leggen voordat ze mogen starten in het eerste leerjaar.

Vlaamse toetsen

“Ik heb moeten trekken en sleuren om de taalscreening bij kleuters erdoor te krijgen”, aldus de minister, maar het is volgens hem net een sociale maatregel. “Kinderen die in het lager onderwijs starten moeten voldoende Nederlands kennen, anders ben je een vogel voor de kat en zijn er geen gelijke kansen. We moeten kinderen via de overdracht van kennis en vaardigheden hoger op de sociale ladder laten klimmen. Dat is onze kerntaak.”

Daarnaast worden in 2024 stapsgewijs de Vlaamse toetsen ingevoerd. Die zullen leerlingen op vier momenten in hun schoolcarrière moeten afleggen, met name in het vierde leerjaar, het zesde leerjaar, het tweede jaar secundair en het zesde jaar secundair. “Met die toetsen hebben we eindelijk een instrument in handen om de evolutie van de onderwijskwaliteit te bekijken. Voor scholen is het een instrument om zich te vergelijken met andere scholen. Daarnaast wordt het ook duidelijk hoe een leerling evolueert. Dat zijn essentiële data”, verklaart Weyts. “Vandaag moeten we ons nog altijd beroepen op buitenlandse onderzoeken, die slechts om de vijf jaar plaatsvinden en bij een select aantal leerlingen.”

Een derde tool om de onderwijskwaliteit aan te pakken, zijn de eindtermen, stelt de minister nog. In juni vernietigde het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs, nadat het katholiek onderwijs er een procedure tegen had aangespannen. De onderwijspartners bekijken nu hoe het verder moet. Ook voor het basisonderwijs moeten er nieuwe eindtermen komen. Daarbij wil de minister ook focussen op Nederlands en wiskunde.

Eindtermen

Een vraag die zich daarnaast uitdrukkelijk stelt: hoe moet het nu verder met de eindtermen? Op die vraag moet dit schooljaar zo snel mogelijk een antwoord komen, zowel voor de eindtermen voor de tweede en derde graad secundair als die voor het basisonderwijs. Daarover is het hele onderwijsveld het eens.