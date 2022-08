Zhou Guanyu (23) rijdt zijn eerste seizoen in de Formule 1. — © Dirk Kerstens

Spa-Francorchamps

Begin juli ging hij nog overkop op het circuit van Silverstone, dit weekend zit hij alweer in de wagen van Alfa Romeo om zijn grote kinderdroom verder te realiseren. De Chinees Zhou Guanyu (23) is sinds dit jaar een Formule 1-rijder en de eerste Chinees ooit. “Pas in het medische centrum wist ik wat er gebeurd was.”