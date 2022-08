Ingebrigtsen schudt na EK-dubbel nog beste wereldjaarprestatie uit zijn mouw

De Noor Jakob Ingebrigtsen heeft vrijdag bij de Diamond League atletiek in het Zwitserse Lausanne de beste wereldjaarprestatie op de 1.500 meter scherper gesteld. Hij snelde naar 3:29.05.

Ingebrigtsen heeft er al een uitzonderlijke zomer opzitten. Op het WK in Eugene won hij de 5.000 meter en pakte hij zilver op de 1.500 meter. Op het EK in München won hij beide afstanden. In Lausanne snoepte hij de beste wereldjaartijd van de Britse wereldkampioen Jake Wightman af.

Op de 400 meter horden bij de vrouwen stond er geen maat op de Nederlandse Femke Bol. Ze snelde naar een meetingrecord van 52.95. Op de 100 meter bij de vrouwen was de Amerikaanse Aleia Hobbs verrassend de beste in 10.87. Op de 200 meter bij de mannen was er geen houden aan de Amerikaanse wereldkampioen Noah Lyles, die 19.56 klokte.