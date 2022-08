Hooggeplaatste Mexicaanse militair wordt vervolgd: gaf hij opdracht voor moord op studenten?

In de zaak van de verdwijning en dood van 43 studenten in Mexico in 2014 is een hooggeplaatste militair in staat van beschuldiging gesteld. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt. De toenmalige commandant van het 27ste bataljon infanterie in de deelstaat Guerrero zou rechtstreeks de opdracht hebben gegeven voor de moord op zes jongemannen.

De 43 studenten van de lerarenopleiding in Ayotzinapa raakten op 26 november 2014 vermist in de stad Iguala. Ze reden er rond in gestolen bussen en werden vermoedelijk ontvoerd door corrupte politieagenten, waarna ze om onduidelijke redenen werden overgedragen aan de criminele bende Guerreros Unidos. De studenten werden, op enkele botfragmenten van drie jongemannen na, nooit teruggevonden, maar zijn onlangs officieel doodverklaard. Volgens het Mexiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zouden de slachtoffers vier dagen in een pakhuis zijn vastgehouden en zijn ze daarna vermoord.

Tot nog toe zijn er al 83 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, waarvan 20 tegen militaire officieren. Nu is ook de toenmalige commandant van het 27ste bataljon infanterie in Guerrero officieel in staat van beschuldiging gesteld. Hij zou verantwoordelijk geweest zijn voor de opdracht voor de moord op minstens zes studenten.

Vorige week is de vroegere procureur-generaal Jesús Murillo Karam al opgepakt in de zaak. Murillo was destijds de hoofdaanklager die toezag op het onderzoek naar de verdwijning en wordt verdacht van ontvoering, marteling en belemmering van de rechtsgang.