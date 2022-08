Goedkope verbouwlening en bonus voor wie leraar wordt: dit verandert op 1 september

Het nieuwe schooljaar gaat alleen nog in Vlaanderen van start, en dat is niet het enige dat verandert op 1 september. Een overzicht.

Goedkope verbouwlening kan worden aangevraagd

Vanaf 1 september kan met “Mijn VerbouwLening” een goedkope verbouwlening aangevraagd worden. Wie behoort tot de laagste en middeninkomens kan zo aan gunstige voorwaarden tot 60.000 euro lenen voor verbouwwerkzaamheden. De Vlaamse regering wil zo de renovatiegolf die nodig is om onder meer de klimaatdoelstellingen te halen, ondersteunen. Ministers Zuhal Demir (Energie) en Matthias Diependaele (Wonen) trekken deze legislatuur bijna 500 miljoen uit voor de maatregel.

Aanvragen kunnen dus vanaf 1 september worden ingediend, maar facturen vanaf 1 juli van dit jaar komen in aanmerking. Het geleende bedrag moet worden terugbetaald over een termijn van maximaal 25 jaar. De lening is renteloos zolang de wettelijke rente onder 3 procent blijft. Komt ze daarboven, dan is er een korting van 3 procentpunten. De rentevoet wordt één keer per jaar aangepast.

De Vlaamse overheid voegt verder ook de energie- en woonpremies samen tot de Mijn VerbouwPremie. Dat aanvraagloket opent op 1 oktober, en moet ook die aanvragen sterk vereenvoudigen.

Voor de VerbouwLening komen huizen of appartementen in aanmerking die zich in het Vlaams gewest bevinden en die minstens 15 jaar oud zijn.

Momenteel heeft slechts 5 procent van de woningen in Vlaanderen het energieprestatiecertificaat (EPC) A, tegen 2050 moeten alle woningen dat hebben. Per jaar moet dus 2,5 procent van de huizen worden gerenoveerd, meer dan het dubbele van het huidige aantal. Vanaf volgend jaar geldt ook renovatieplicht tot EPC D. Dat betekent dat alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, verplicht gerenoveerd moeten worden naar label D of beter, en dit binnen de vijf jaar na aankoop.

Minimumleeftijd voor basisonderwijs valt weg

Leerlingen die jonger zijn van 5 jaar kunnen vanaf dit schooljaar al starten in het lager onderwijs, als ze een gunstig advies krijgen van de klassenraad of van het CLB. Tot nu moesten kinderen minstens 5 jaar zijn voordat ze naar het lager onderwijs mogen gaan.

Daarnaast is er ook geen minimumleeftijd meer voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs. Vroeger was dat 9 jaar. Het getuigschrift kan ook gedurende heel het schooljaar uitgereikt worden.

Lerarenbonus voor wie stap naar onderwijs wil zetten

Beginnende leerkrachten - zij-instromers en anderen - die nog geen pedagogisch diploma hebben, kunnen vanaf 1 september een lerarenbonus krijgen. Daarmee kunnen ze met volledig behoud van loon tot 3 uur per week verlof krijgen voor hun lerarenopleiding.

Ze zullen die uren ook kunnen opsparen en bundelen in bepaalde (examen)periodes, wanneer die het meeste nodig zijn. Ze kunnen daarover dan binnen de school afspraken maken.

De school kan een vervanger aanstellen tijdens die uren, volgens de gewone vervangingsregels.

Duaal leren wordt uitgebreid naar volwassenenonderwijs

Vanaf dit schooljaar kunnen cursisten in het volwassenenonderwijs ook duaal leren. Daarbij ontvangen ze bovendien een leervergoeding. Die vergoeding zal per uur berekend worden en per maand uitbetaald worden. De Vlaamse regering legde een eerste lijst van 69 opleidingen vast die vanaf 1 september in aanmerking komen voor een duale opleiding.

Het systeem van duaal leren bestaat intussen al een tijdje in Vlaanderen. Na een proefproject werd het in 2019 uitgerold over het secundair onderwijs in heel Vlaanderen. In het systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Op die manier worden de scholieren beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Nu wordt het systeem uitgebreid naar het volwassenenonderwijs. Vanaf september krijgen bepaalde cursisten in het volwassenenonderwijs de kans om leren in de klas te combineren met leren op de werkvloer. Het verschil met de regeling in het secundair onderwijs is dat er in het volwassenenonderwijs alleen betaalde overeenkomsten zijn.

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, zal een leervergoeding ontvangen. Hoe hoog die leervergoeding is, hangt af van welk type overeenkomst wordt gesloten. Dat wordt dan weer bepaald door het aantal uren op de werkvloer.

Daarnaast worden een aantal voorwaarden vastgelegd voor mentoren. Dat zijn de begeleiders van cursisten bij een onderneming. Zo moet een mentor binnen het jaar van de erkenning een mentoropleiding volgen. Dat gaat dan over coaching, motiveren, bijsturen en evalueren van cursisten.

Nieuwe inschrijvingsregels van kracht

Vanaf 1 september is een nieuw decreet van kracht over het zogeheten inschrijvingsrecht. Scholen in het basisonderwijs en het eerste jaar van het secundair onderwijs die niet voldoende plaats hebben om alle leerlingen in te schrijven, moeten verplicht leerlingen digitaal laten aanmelden om ze te kunnen weigeren op basis van capaciteit.

De nieuwe regel heeft betrekking op de inschrijvingen tijdens schooljaar 2022-2023 voor schooljaar 2023-2024. Er wordt een aanmeldingssysteem ontwikkeld, maar scholen zijn niet verplicht om dat te gebruiken. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze de aanmeldingen organiseren. Scholen die voldoende plaats hebben, kunnen gewoon alle leerlingen inschrijven.

De nieuwe regels gelden nog niet voor het buitengewoon onderwijs. Dat gaat nog twee schooljaren verder met de bestaande regels.

Meer psychologen aanwezig op school

Psychologen krijgen een prominentere plek op school. Vanaf dit schooljaar kunnen ze op school onder meer groepssessies aanbieden om te voorkomen dat kinderen en jongeren zwaardere mentale problemen ontwikkelen. De plannen maken deel uit van de hervorming van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) rond psychologische zorg.

Volgens Vandenbroucke is een school “een logische partner. “In samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg willen we kinderen en jongeren die het risico (kunnen) lopen om psychische problemen te ontwikkelen, veel sneller op de radar krijgen, steunen én dus helpen. Precies om erger te voorkomen”, verklaart Vandenbroucke.

Er zullen externe psychologen - niet die van de Centra voor Leerlingenbegeleiding - naar scholen komen om preventief rond de mentale gezondheid van kinderen en jongeren te werken.

De CLB’s en de netwerken geestelijke gezondheidszorg zullen de komende weken en maanden concrete projecten op poten zetten.

Aantal opleidingen uitgebreid waarvoor niet-bindende toelatingsproef verplicht is

Het aantal opleidingen in het hoger onderwijs waarvoor een niet-bindende toelatingsproef verplicht is, wordt dit academiejaar uitgebreid. Het gaat om enkele bachelors of science in de farmaceutische wetenschappen, wiskunde, fysica, sterrenkunde en bio-ingenieurswetenschappen.

Een niet-bindende toelatingsproef is een test die beginnende studenten moet helpen om het niveau van een richting beter in te schatten. Het gaat echter niet om een algemene toelatingsproef. Wie niet slaagt, kan nog steeds starten aan de opleiding.

Sinds academiejaar 2018-2019 bestaat de niet-bindende toelatingsproef al voor opleidingen als kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen.

Nieuwe regels voor zittenblijvers

CLB’s moeten vanaf dit schooljaar niet langer verplicht betrokken worden bij elke beslissing om leerlingen een jaar te laten overdoen. De klassenraad krijgt dat vertrouwen, wat minder planlast betekent voor de CLB’s.

“We willen onnodige verplichtingen schrappen en opnieuw meer vertrouwen geven aan onze leerkrachten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De school mag natuurlijk altijd overleggen met het CLB en ook de ouders hebben altijd het recht om het advies van het CLB in te winnen.

Muco-geneesmiddel Kaftrio terugbetaald voor patiënten vanaf 12 jaar

Kaftrio, een geneesmiddel voor de behandeling van mucoviscidose, wordt vanaf 1 september volledig terugbetaald voor patiënten vanaf 12 jaar.

Kaftrio verbetert de longfunctie, vermindert het aantal opstoten, doet de nood aan antibiotica afnemen en geeft mucopatiënten een betere levenskwaliteit. Ruim 800 mensen met de taaislijmziekte komen in aanmerking voor de terugbetaling.

De mucovereniging, die al langer aandrong op een terugbetaling, reageerde opgelucht op het akkoord tussen de regering en farmabedrijf Vertex. De patiënten vragen nu ook de terugbetaling voor kinderen van 6 tot 11 jaar.

Telenet haalt webruimte van 60.000 klanten offline

Telenet haalt op 1 september de webruimte die inbegrepen is bij een Telenet-internetabonnement offline. Ook de betalende webruimte die gekoppeld is aan dat internetabonnement, verdwijnt. De provider laat weten dat de betalingen daarvoor vanzelf stoppen.

De webruimte wordt offline gehaald omdat er “ondertussen tal van nieuwe, veiligere en meer geavanceerde mogelijkheden bestaan om webruimte te beheren”, klinkt het. Het bedrijf noemt platformen zoals Whatsapp, Facebook en Microsoft SharePoint als mogelijke alternatieven voor het delen van informatie. Om bestanden te delen is er de OneDrive van Microsoft Office, en daarnaast zijn er mogelijkheden via Google Drive of iCloud. Tot slot zijn er ook Dropbox en WeTransfer.

Het gaat om zowat 60.000 webruimtes, die volgens Telenet vaak al lange tijd niet meer actief zijn.

Internetproviders gaven jarenlang een beetje webruimte aan klanten, zodat die een eigen eenvoudige website op poten konden zetten of kleine bestanden online konden opslaan. Het gaat bij Telenet om webadressen die starten met http://users.telenet.be/.

Concurrent Proximus bouwde de webruimte voor particuliere klanten vorig jaar al af.

Definitief einde van Rabobank.be

Na twintig jaar aanwezigheid in België valt op 1 september het doek over Rabobank.be. Dan worden de laatste rekeningen afgesloten. Ruim een week voor die datum zijn de rekeningen nog actief van nog zowat 29.000 klanten - bij de start van de stopzetting waren dat er 211.000. Op die resterende rekeningen staat 43 miljoen euro - dat was aanvankelijk 6,4 miljard euro.

De Nederlandse groep Rabobank kondigde in juni vorig jaar aan de Belgische spaaractiviteiten - Rabobank.be - stop te zetten, nadat er geen overnemer voor was gevonden. Er werd collectief ontslag aangevraagd voor 53 werknemers.

De afbouw is sindsdien al bezig. Eerst werden de termijnrekeningen gesloten, en op 1 juli van dit jaar volgen de spaarrekeningen. Het geld dat dan nog op die rekeningen staat, werd automatisch op de zichtrekening geplaatst. Klanten hadden dan nog drie maanden de tijd, tot 1 september dus, om hun geld te verhuizen naar een andere bank.

Het geld dat op dat moment nog bij Rabobank.be staat, is niet verloren. Het wordt overgedragen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) bij de FOD Financiën. Daar kan het tot dertig jaar na de overdracht worden opgevraagd (via de digitale toepassing e-DEPO).

De bank wijst erop dat er de afgelopen maanden “heel veel momenten” geweest zijn waarop er via brief, mail en aangetekende brief, voor de grotere rekeningen, werd gecommuniceerd. Ook nu worden per mail nog steeds reminders uitgestuurd.

Rabobank.be bestaat sinds 2002 in België. De spaarbank lokte spaarders lange tijd met hoge rentevoeten. De laatste jaren werden de activiteiten stelselmatig afgebouwd. Zo werden in 2018 de beleggingsproducten overgenomen door Keytrade Bank, en in 2019 werden de bedrijfsrekeningen stopgezet.

De wholesale-afdeling (diensten voor grote ondernemingen) van Rabobank in België blijft wel actief.

TEC-jaarabonnement kost nog 12 euro voor 65+ en 18- tot 24-jarigen

Een jaarabonnement bij de Waalse openbaarvervoersmaatschappij TEC kost vanaf 1 september nog 12 euro voor 18- tot 24-jarigen, 65-plussers en wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Het jaarabonnement geldt voor het hele netwerk van de TEC, ook de Express-lijnen.

Het jaarabonnement voor jongeren werd eerder al 70 procent goedkoper, en het nieuwe tarief van 12 euro zou oorspronkelijk pas in september volgend jaar ingaan. De Waalse regering besliste echter om die maatregel met een jaar te vervroegen.

Schooljaar start niet langer op 1 september in Franstalig onderwijs

In het Franstalig onderwijs starten leerlingen het schooljaar niet langer traditioneel op 1 september, maar wel op de laatste maandag van augustus. Dit schooljaar is dat dus maandag 29 augustus. Het schooljaar eindigt ook niet langer op 30 juni, maar op de eerste vrijdag van juli. De volgende zomervakantie start dus op 7 juli 2023.

De Franse gemeenschapsregering wilde de zomervakantie al langer inkorten. Volgens experten is die namelijk te lang voor de meeste kinderen. In ruil daarvoor komt er wel telkens een week bij in de herfst- en de krokusvakantie. Het schooljaar wordt op die manier heringedeeld in blokken van telkens zeven weken les afgewisseld met twee weken vakantie.

In Vlaanderen verandert er voorlopig niets. Het schooljaar start op 1 september en loopt tot eind juni. Volgens de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is er momenteel geen draagvlak om het schooljaar anders in te delen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gaf ook al te kennen dat het onderwijs andere katten te geselen heeft, zoals de kwaliteit van het onderwijs en het lerarentekort. Hij is ook niet van plan om daarover nog overleg te organiseren. Wel beloofde de minister de ontwikkelingen aan de andere kant van de taalgrens op te volgen.

Ook in het onderwijs van de Duitstalige gemeenschap blijft de huidige kalender behouden.

Effectieve uitvoering van korte straffen gaat van start

Ook de eerste stap in de effectieve uitvoering van korte gevangenisstraffen gaat op 1 september van start. De inwerkingtreding van de maatregel werd enkele keren uitgesteld, en de invoering zal nu in twee fases gebeuren. In een eerste fase, die dus op 1 september start, zullen de straffen van twee tot drie jaar worden uitgevoerd. Vanaf september volgend jaar moeten dan de straffen onder de twee jaar volgen.

Gedetineerden met een straf tussen de twee tot drie jaar zullen vanaf dan voor een alleenzetelende strafuitvoeringsrechter verschijnen, die zal beslissen over de uitvoering van hun straf. Dat zal vanaf september volgend jaar ook gelden voor straffen onder de twee jaar. De strafuitvoering voor deze straffen verloopt dus niet meer via omzendbrieven van het gevangeniswezen.

Wie veroordeeld is tot een gevangenisstraf tussen de twee tot drie jaar kan vragen om die straf geheel of gedeeltelijk buiten de gevangenis uit te zitten. Het kan dan gaan om beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidsstelling. Het is aan de veroordeelde om hiervoor een aanvraag te doen, en de strafuitvoeringsrechter zal hierover beslissen.

De maatregel werd, onder meer door de aanhoudende overbevolking in de gevangenissen, verschillende keren uitgesteld. De onmiddellijke uitvoer van alle korte straffen zou de situatie alleen nog maar verergeren, klonk het bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

De acht nog te bouwen detentiehuizen zijn één flankerende maatregel, net als de bouw van de nieuwe gevangenissen van Haren en Dendermonde, die in het najaar de deuren openen, en het langer openhouden van de oude gevangenis van Dendermonde en die van Sint-Gillis.

Voor straffen boven de drie jaar beslist de strafuitvoeringsrechtbank en verandert er dus niets.

Eerder dit jaar gaf Van Quickenborne in de bevoegde Kamercommissie al aan dat hij af wil van straffen tot zes maanden. De afschaffing van de straffen tot zes maanden zou deel uitmaken van het nieuwe strafwetboek, waarvoor de consultaties lopen en dat later moet worden voorgelegd aan het parlement.

De korte straffen worden al sinds de beginjaren van het millennium niet meer uitgevoerd.