Vrouw belandt ongewild in woeste bui van racistische man: “Ik zweer dat ik je verrot sla”

Op de trein naar Sydney, Australië ontvouwde zich een huiveringwekkend tafereel. Een man barstte in woede uit nadat een moslimvrouw en haar vriendin naast hem kwamen zitten. “Maak dat je wegkomt of ik geef je een klap in je nek”, zei de man tegen de vrouw. Verschillende passagiers snelden meteen ter hulp en wisselden zelfs met de vrouw van plaats in een poging de man de kalmeren.