Belgian Cats verliezen oefenmatch van China

Geen derde opeenvolgende zege van de Belgian Cats in de voorbereiding op het WK in Australië (22 september-1 oktober) en na een twee op twee tegen Europees kampioen Servië. De Belgian Cats verloren in Kortrijk met 67-80 van China (FIBA 7). Vanavond kunnen ze in Oostende (COREtec Dôme) revanche nemen tegen China.

Het eerste kwart was via een sterke Hind Ben Abdelkader voor de Belgian Cas: 21-17. China nam het tweede schuifje voor haar rekening en drukte door naar een 39-41 bonusje halfweg. In het derde kwart bleven de Cats, ondanks ook een sterke Kyara Linskens, onder liggen. Van 43-54 ging het naar 51-63. Si Jing Huang (20 punten, 12 rebounds) pakte uit met een double-double en in het slotkwart kwam de Chinese overwinning na 60-73 dan ook niet meer in gevaar. De Belgian Cats misten Julie Allemand en Emma Meesseman. Zij vatten zondag de halve finale (best of five) van de WNBA play-offs met Chicago Sky tegen Connecticut Sun aan. Onmiddellijk na de play-offs pikken ze bij de Cats aan. België-China 67-80Kwarts: 21-17, 18-24, 12-22, 16-17 België: (24 op 62 shots, waarvan 4 op 15 driepunters, 15 op 18 vrijworpen en 17 fouten) Ramette 6, Delaere 4, Resimont 0, Linskens 12, Ben Abdelkader 23, Geldof 2, Becky Massey 2, Vervaet 0, Lisowas 2, Billie Massey 3, Vanloo 3