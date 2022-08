‘House of the dragon’ krijgt al een tweede seizoen

Nog vooraleer de tweede aflevering van Game of thrones-prequel House of the dragon beschikbaar is, is de knoop al doorgehakt dat er een tweede seizoen komt.

Dat gebeurt nadat streamingdienst HBO Max recordcijfers optekende met de première. Meer dan 20 miljoen kijkers hebben inmiddels de eerste aflevering van House of the dragon gezien, nadat vorige week zondag bijna 10 miljoen kijkers tijdens de live uitzending afstemden op de show. Eigenaar WarnerMedia laat weten dat HBO nog nooit zo’n groot publiek wist te lokken met een nieuwe originele serie.

“We zijn bijzonder trots op de verwezenlijkingen van het hele team achter House of the dragon”, zegt Francesca Orsi van HBO. “De cast en crew hebben alle verwachtingen overtroffen, waardoor we niet anders kunnen dan het epische saga ook een tweede seizoen te gunnen.”

House of the dragon speelt zich een kleine 200 jaar voor de gebeurtenissen in Game of thrones af. Die laatste serie werd een enorme hype. Volgens HBO werd de laatste aflevering daarvan, die ruim drie jaar geleden uitkwam, door meer dan 19 miljoen mensen bekeken.