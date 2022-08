Limburg verliest een van zijn absolute ‘captains of industry’: Jef Machiels (87) van Group Machiels overleden

In Hasselt is Jef Machiels op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was een ondernemer pur sang die dankzij zijn zakelijke instinct, een flinke portie lef en zijn charismatische karakter zijn bedrijf Group Machiels wist uit te bouwen tot een internationale speler, met vandaag zo’n 1.300 werknemers en een omzet van 400 miljoen euro.

Jef Machiels nam het aannemingsbedrijf over dat zijn vader Louis 81 jaar geleden had opgericht in Diepenbeek. Hij zorgde vervolgens voor een grote expansie door te investeren in schakels van het bouwproces, zoals een betoncentrale of zand- en grindwinning in het Maasland. Hij zag ook brood in andere sectoren, zoals recyclage. Daarom ging hij onder meer over tot de exploitatie van het Remo-stort in Houthalen-Helchteren. Machiels was tevens een pionier in het opzetten van zaken in het buitenland. Al in de jaren ’70 en ’80 vond hij zakelijke opportuniteiten in Nigeria, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Op die manier werd Group Machiels een belangrijke speler in Chili en Peru, waar tot op vandaag activiteiten worden ontwikkeld in woningbouw, milieubeheer en hernieuwbare energie. Ook in Vietnam en Ethiopië initieerde Jef Machiels belangrijke projecten.

Pionier

Hoewel hij altijd het publieke forum schuwde, was Jef Machiels ook in onze provincie een economische pionier. Hij bouwde in Limburg de innovatie en tewerkstelling verder uit. Zo zette hij investeringen in gang in zonneparken en andere bronnen van duurzame energie, en was hij de pleitbezorger van vooruitstrevende bedrijven als Machiels Building Solutions (houtskeletbouw) en Genk Green Logistics (vastgoedcampus op de oude Fordsite). In 2002 werd hij bekroond met de Herman Dessersprijs van Voka Limburg.

Jef Machiels wordt door zijn medewerkers omschreven als een bijzonder warm en charismatisch persoon, die hen steeds wist te inspireren en te motiveren. Ook in familiale kring was hij een vaderfiguur die op handen werd gedragen. Zijn zakenpartners typeren hem als “een betrouwbare, no-nonsense ondernemer met een ongeziene feeling voor nieuwe opportuniteiten”. Een lefgozer ook, en een zeer straffe onderhandelaar, die graag vanuit de underdogpositie zijn doel wist te bereiken.

Helikoptercrash

Zijn overlijden op 87-jarige leeftijd komt enigszins als een verrassing omdat het de afgelopen tijd weer wat beter ging met zijn gezondheid. Die was nochtans flink achteruitgegaan na een helikoptercrash in 2004. Toch bleef Jef Machiels al die tijd zakelijke opportuniteiten onderzoeken en was hij, ook vanuit zijn tijdelijke verblijven in Frankrijk en Zwitserland, de voornaamste raadgever in alle projecten die Group Machiels de afgelopen jaren heeft opgezet. ook bleef hij een levensgenieter. Jef hield van gezelligheid aan tafel, in goed gezelschap. “Hij voerde nooit het hoge woord, maar wist steeds gevat en met een flinke dosis humor, de conversaties kleur te geven”, klinkt het.

Met Jef Machiels verliest Limburg een van de absolute ‘captains of industry’ die enorm veel heeft betekend voor de welvaart van vele gezinnen in de provincie én in het buitenland. Jef laat een echtgenote, Maggy, en twee kinderen, Louis en Fanny, na.