In de Maasveldweg in Ophoven heeft een uitslaande brand varkensstallen verwoest. Door asbestgevaar werd aan omwonenden gevraagd om ramen en deuren te sluiten, om binnen te blijven en om het ventilatiesysteem in huis uit te schakelen. De impact van de vuurzee was vrijdagavond nog onduidelijk. Rond 22 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De uitslaande boerderijbrand werd rond 21 uur opgemerkt. Een indrukwekkende zwarte rookpluim steeg op vanuit de velden in Ophoven, vlakbij de Drietak. Brandweer Oost-Limburg zette de grote middelen in voor de bluswerken. Die leverden snel resultaat. Rond 22 uur was de brand onder controle. De ploegen bleven nog uren ter plaatse om na te blussen.

Door de brand in de stal wordt gevreesd dat ook varkens zijn gestorven. De trieste gevolgen zullen zaterdag duidelijk worden.

Asbestgevaar

Volgens de brandweer zijn er sterke vermoedens dat de dakbedekking van de uitgebrande stal asbest bevat. In overleg met de brandweerofficier heeft de gemeente Kinrooi een gespecialiseerde firma aangesteld die stalen komt nemen op en rond het terrein. Hieruit moet blijken of er asbest aanwezig was en eventueel ook verspreid werd in de omgeving. Zodra de resultaten bekend zijn, zal de gemeente de omwonenden hierover onmiddellijk informeren.

Uit voorzorg sloot politie Carma sloot de omgeving af. De agenten zelf droegen mondmaskers om zich te beschermen tegen de rook. Aan omwonenden werd alvast gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatiesystemen uit te schakelen.

Risico’s

Wie de vederlichte en bijna onzichtbare vezels inademt, riskeert op lange termijn ernstige gezondheidsrisico’s. Rond de boerderij werd daarom een perimeter ingesteld. De vezels dwarrelen daar normaal gezien neer. Indien dit het geval blijkt zal een gespecialiseerde firma - volgens de standaardprocedure - worden ingeschakeld om het neergeslagen asbest binnen de perimeter op te ruimen.

Tweede brand

Inwoners van Ophoven uitten vrijdagavond op Facebook hun vrees dat het al de tweede keer is dat die varkenshouderij getroffen wordt door brand. Precies vijf jaar geleden, eind augustus ook, bleven tal van varkens in een stalbrand in dezelfde Maasveldweg in Ophoven, waar ook vrijdagavond de brand woedde.