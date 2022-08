Efficiënt Lommel SK telt Jong KRC Genk uit in Limburgse derby

Lommel SK-trainer Steve Bould voerde voor de Limburgse derby drie wijzigingen door aan zijn elftal ten opzichte van de nederlaag tegen RSCA Futures. Alonso Martinez, Nassim Chadli en Agustin Anello kwamen in de plaats van respectievelijk Rafik Belghali, Metinho en Juho Talvitie. Coach Hans Somers voerde bij Jong Genk noodgedwongen één wissel door vanwege de voetblessure van Amine Et Taibi. Claes nam zijn plaats op het middenveld in waardoor Van de Perre één rij achteruit schoof.

© Dick Demey

Efficiënt Lommel SK

In de openingsfase was het voor beide ploegen zoeken wat resulteerde in veel middenveldspel. Er kroop te veel afval in het spel van Jong KRC Genk en Lommel SK om het publiek warm te krijgen. Het initiatief lag bij de thuisploeg. Martinez beleefde niet zijn beste momenten als omgeschoolde rechtsachter. De Costa Ricaanse aanvaller leed in de beginfase veelvuldig balverlies. De eerste echte doelpoging kwam er via Geusens, maar zijn schot ging ver over de Noord-Limburgse kooi van De Busser. De bezoekers stelden daar weinig tot niets tegenover. Halverwege de eerste helft voerden de Genkies de druk verder op, maar Claes mistte zijn poging compleet. Op de Lommelse linkerflank zag Roque sterretjes door de flitsen van John. Na een half uur spelen vlamde Godts, maar de Genkse aanvaller kon het leer niet kadreren. De sukkelende Martinez bleef zwoegen als rechtsachter en kon Godts even later alleen maar foutief afstoppen. Na Genks balverlies snelde Chadli voorbij Carstensen, die aan de alarmbel trok. Scheidsrechter Vermeire koos tot ongenoegen van de Lommelse bank slechts voor geel. Vlak voor de pauze verraste groen-wit met het openingsdoelpunt. De eerste doelpoging van het elftal van Bould was meteen raak. De Braziliaanse aanvaller Cauê rondde een voorzet van Anello af: 0-1. Ref Vermeire moest voor het rustsignaal nog enkele brandjes blussen.

© Dick Demey

Pareltjes van Anello

De tweede helft begon met dezelfde 22 hoofdrolspelers. Blauw-wit kwam het beste uit de startblokken, maar een afvallende bal van Carstensen miste richting. Lommel SK trok vervolgens ook ten strijde, maar Anello en Vancsa speelden de unieke kans niet goed uit. Even later trapte Chadli op de vuisten van Leysen en scoorde Henkens vanuit buitenspel, maar uit de beelden bleek het tegendeel. De Noord-Limburgers voelden zich bestolen, maar dat gevoel was snel verdwenen toen een vrijschop van Anello via de handen van Leysen in de linkerbovenhoek belandde: 0-2. Jong KRC Genk wist even van geen hout pijlen maken. De 120 meegereisde Lommelse fans waren een kwartier voor het einde zelfs nog een derde keer aan het feest in de Cegeka Arena. De doorgebroken Anello lepelde zijn tweede doelpunt van de avond in de rechterbovenhoek: 0-3. In de slotfase zat er geen eerredder meer in voor de thuisploeg.JONG KRC GENK: Leysen - Carstensen, Dierckx, Van de Perre, Rommens - Claes (60’ Swerts), Bangoura, Geusens - John, Diawara (79’ Cutillas-Carpe), Godts (79’ Arabaci.LOMMEL SK: De Busser - Martinez (80’ Ostrc), Lemoine, Wuytens, Roque - Granell, Chadli (64’ Talvitie), Henkens - Anello (88’ Weckhuysen), Cauê, Vancsa (64’ Pierrot).DOELPUNTEN: 42’ Cauë 0-1, 59’ Anello 0-2, 74’ Anello 0-3.GELE KAARTEN: 31’ Martinez (tackle), 41’ Carstensen (trekfout), 45’ Granell (trekfout), 58’ Dierckx (tackle).SCHEIDSRECHTER: Jordy VermeireTOESCHOUWERS: 1.950 (svc)

© Dick Demey

© Dick Demey