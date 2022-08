“Wisselend bewolkt en droog met maxima tot 25 graden”

Voorlopig blijken de wolkenvelden boven Limburg erg hardnekkig en nadrukkelijker aanwezig dan de weercomputers berekenen. Het valt dan ook nog af te wachten hoeveel ruimte er in de loop van de namiddag komt voor de zon. Het blijft wél overal droog.

Vanwege de wolken is het ook nog altijd aan de frisse kant met temperaturen beneden 20°C. Als de opklaringen namiddag wat breder worden kan de temperatuur nog oplopen naar een maximum tussen 22 en 24°C. Waar het hoofdzakelijk bewolkt blijft zal het enkele graden koeler blijven.

De wind komt eerst uit het noorden en later uit het noordoosten. Voormiddag bedraagt de gemiddelde windsnelheid 2 Beaufort, namiddag wordt dat 3 tot tijdelijk 4 Beaufort.

Ook in de nacht naar zondag blijft het droog. Regionaal kunnen er wolkenvelden blijven hangen waardoor het daar niet kouder wordt dan een graad of 16. Onder brede opklaringen kan het kwik echter richting een frisse graad of 10 zakken.

Lees hier het weerbericht voor de komende dagen.