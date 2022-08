Ex-Giants-ster Paris Lee wint met … Kameroen WK-kwalificatiematch versus Congo

In 2018 kwam Paris Lee als rookie bij Telenet Giants Antwerp terecht. Hij won de Beker van België en veroverde brons op de Final Four van de Champions League met de Sinjoren in het Sportpaleis en in 2020. Hij versierde een transfer naar het Duitse Bamberg en vandaar ging het naar AS Monaco. Deze zomer volgde een nieuwe toptransfer naar de topclub Panathinaikos Athene. De Griekse club komt in de Euroleague. De Amerikaanse guard doet het dus uitstekend in Europa. Hij wilde ook eens proeven van een nationale ploeg en vroeg de nationaliteit van Kameroen aan. Net als in Europa en voor de Belgian Lions zijn ook in Afrika de WK-kwalificatiewedstrijden aan de gaan (WK 2023 in Japan, Filipijnen en Indonesië). De 27-jarige Paris Lee vierde zijn debuut bij Kameroen met een 69-71 zege versus Congo. In poule F meteen de eerste zege voor Kameroen. Ook Roll, Mejri en Faye in Afrikaanse WK-kwalificatie Nog in groep in F zit ook Tunesië. Ook daar met Michael Roll en de 2m17 grote Salah Mejri (o.a. Real Madrid, Dallas Mavericks) twee ex-spelers van Telenet Giants Antwerp. Bij Senegal, ook poule F, zit dan weer Ibrahima Fall Faye (ex-Leuven Bears, Telenet Giants Antwerp) in de selectie.