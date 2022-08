Groen komt met nieuw ‘regenbooglogo’ en wil meer zijn dan een klimaatpartij

De klassieke groene thema’s blijven een belangrijke plaats innemen, maar Groen is meer dan groen, zo klonk het vrijdagavond tijdens Refresh, het meerdaagse evenement waarop Groen het nieuwe politieke jaar aftrapt.

Om de verbreding te verzinnebeelden krijgt de partij een nieuw, veelkleurig logo. Al blijft de naam wel Groen. “Klimaat, milieu, natuur blijven ons DNA. Dat gaat nooit veranderen. Daarom behouden we ook onze naam. Maar we willen nu echt de diversiteit uitstralen die we in onze beweging en programma hebben. Groen is dus meer dan groen,” aldus Naji.

Meer dan klimaat

Concreet wil het voorzittersduo van Groen meer maken dan een klimaatpartij, iets waar nogal wat kiezers Groen tot reduceren, zo bleek onder meer uit De Stemming, het opinieonderzoek van onze zusterkrant De Standaard en VRT NWS. Dat andere thema’s zoals welzijn of mobiliteit veel minder aan de partij kleven, moet gekeerd worden, zegt Vaneeckhout. “Mieke Vogels was al Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid én Gelijke Kansen. Maar we gaan opnieuw benadrukken dat Groen staat voor betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg, toegankelijke psychologische zorg, deftige kinderopvang, dat soort zaken.”

Naast welzijn wordt ook de strijd tegen ongelijkheid een nieuw speerpunt. “De ongelijkheid in de samenleving groeit. De rijken worden rijker, terwijl anderen hun kinderen met lege brooddozen naar school moeten sturen. Ook de rechten van verschillende minderheidsgroepen en onze democratie staan onder druk. Daarom zetten we de strijd tegen alle vormen van ongelijkheid - denk aan racisme, kinderarmoede, genderongelijkheid en discriminatie van holebi’s - ondubbelzinnig voort,” aldus Naji.

Minder abstract

De bijsturing moet het verhaal van Groen minder abstract maken. De klimaatproblematiek moet duidelijker gekoppeld worden aan de dagelijkse dossiers waar de mensen wakker van liggen, zo was de interne analyse. Tegelijk moet het beeld gekeerd worden dat Groen er enkel is voor wie poen heeft, een stok waarmee de socialisten de ecologisten graag slaan maar een kritiek die ook intern klonk na de ondermaatste verkiezingsuitslag van 2019.

Ook het opgeheven vingertje moet op zak. “Misschien dat we vroeger, in onze ambitie om de klimaatkwestie op de agenda te krijgen, nogal scherp konden zijn, zonder dat we altijd duidelijk waren dat het aan de overheid was om mensen te helpen om de nodige inspanningen te doen. Dat is de bijsturing die we doen: vervellen van een partij die de agenda wil zetten, naar een partij wiens agenda in het centrum van de politiek zit, maar nu moet zorgen dat iedereen mee is en kan,” zo besluit Vaneeckhout.

“Overwinsten aanpakken”

Het vertaalt zich in de concrete eis om de overwinsten van energiebedrijven aan te pakken, een dossier dat zowel ecologisten als socialisten opnieuw op tafel leggen. Groen zal dat blijven doen, belooft Vaneeckhout. “Wij gaan nooit aanvaarden dat mensen zich in de schulden moeten steken terwijl bedrijven winsten maken die maatschappelijk niet te verdedigen zijn.”

Met de nieuwe positionering hoopt de partij een mindere periode af te sluiten, waarin er intern gerommel was, de partij in peilingen niet goed scoorde, de volledige kernuitstap moest ingeslikt worden en Meyrem Almaci in maart stopte als voorzitter.

Volgend jaar in mei wacht nog een inhoudelijk congres, op een jaar van de Vlaamse en federale verkiezingen. Die worden de grote test voor de nieuwe voorzitters en hun koerswijziging.