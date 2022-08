Broertjes van 7 en 9 jaar verdronken in meer omdat ze niet konden zwemmen

Een vakantie van een Brits koppel en hun twee kinderen in Nederland is dramatisch afgelopen. De twee kinderen van 7 en 9 jaar raakten vermist in een meer in Simmerath, vlak over de Duitse grens, en werden later dood teruggevonden. Uit onderzoek bleek dat ze niet konden zwemmen. Er loopt nu een onderzoek om te zien of de ouders niet te nonchalant geweest zijn.

Officieel loopt er een onderzoek tegen onbekenden. Om na te gaan wat er exact is gebeurd.

De twee jongens brachten hun vakantie door met hun ouders in Sittard in Nederland en gingen met het hele gezin naar een meer in Simmerath bij Aken in het drielandenpunt met België .

Ze bezochten het prachtig gelegen natuurzwembad in Rurberg aan de Eiserbachsee. Maar donderdagmiddag laat gaven de ouders de twee kinderen als vermist op. Na een korte zoektocht hebben reddingswerkers de jongens uit het water gehaald. Ze werden met reddingshelikopters naar het ziekenhuis gevlogen, maar konden niet meer gered worden.

Het parket in Aken onderzoekt momenteel of er een vermoeden bestaat van een strafbaar feit. Dit zou een vorm van nalatigheid kunnen zijn, aldus een woordvoerster van het parket. Maar ze benadrukte: “We richten ons niet op iemand in het bijzonder, we doen gewoon ons werk.”

De burgemeester van Simmerath, Bernd Goffart (CDU), reageert geschokt.

“Het meer is natuurlijk veel groter dan een buitenzwembad en het water is niet helder. Daarnaast is het normaal ondiepe oevergebied momenteel door de droogte korter en gaat het nu sneller dieper. Daarom staan ​​er borden aan de oever van het meer met de tekst: “Pas op! Alleen voor zwemmers!”

De Britse kinderen konden niet zwemmen.

Door het drama laait de discussie over het verbieden van zwemmen in de Eiserbachsee weer op. Volgens burgemeester Goffart is dat niet de oplossing. Want dan, zo vermoedt hij, zouden veel toeristen hun heil zoeken in de nabijgelegen Rursee. “En die is veel gevaarlijker”, zegt hij.